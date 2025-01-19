Как прошел первый день перемирия в секторе Газа. Фоторепортаж

ХАМАС и Израиль подписали договор о прекращении огня
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Палестинцы празднуют прекращение огня между Израилем и ХАМАС
Палестинцы празднуют прекращение огня между Израилем и ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11:15 по местному времени (12:15 по МСК). Данный факт подтвердили в палестинском радикальном движении ХАМАС, а также в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В момент вступления в силу режима прекращения огня мы подтверждаем, что выполняем условия заключенного соглашения», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале движения ХАМАС. Условием соглашения было освобождение представителями палестинского движения заложниц. Их список должен был быть предоставлен Израилю накануне, однако этого не произошло, и список был отправлен только 19 января. ХАМАС же, ждет список из 90 женщин и несовершеннолетних, осужденных в Израиле.

В Газе к работе возвращаются рынки и торговые лавки, дороги расчищают от завалов, во всех провинциях размещаются палестинские полицейские для обеспечения порядка, сообщил гендиректор медиаофиса правительства Газы Исмаил ас-Савабита в беседе с РИА Новости. Отмечается, что на территорию палестинского анклава приезжают грузовики с гумпомощью из Египта. 

ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня сроком на 42 дня при посредничестве Египта, Катара и США. Также они объявили о стремлении к окончательному завершению военных действий. За год и три месяца эти боевые действия привели к 46 тысячам жертв среди палестинского населения и полутора тысячам жертв среди населения Израиля, а также к обострению конфликта и ракетным обстрелам между Ливаном и Йеменом и Израилем и Ираном.

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Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11:15 по местному времени (12:15 по МСК). Данный факт подтвердили в палестинском радикальном движении ХАМАС, а также в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «В момент вступления в силу режима прекращения огня мы подтверждаем, что выполняем условия заключенного соглашения», — говорится в документе, опубликованном в telegram-канале движения ХАМАС. Условием соглашения было освобождение представителями палестинского движения заложниц. Их список должен был быть предоставлен Израилю накануне, однако этого не произошло, и список был отправлен только 19 января. ХАМАС же, ждет список из 90 женщин и несовершеннолетних, осужденных в Израиле. В Газе к работе возвращаются рынки и торговые лавки, дороги расчищают от завалов, во всех провинциях размещаются палестинские полицейские для обеспечения порядка, сообщил гендиректор медиаофиса правительства Газы Исмаил ас-Савабита в беседе с РИА Новости. Отмечается, что на территорию палестинского анклава приезжают грузовики с гумпомощью из Египта.  ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня сроком на 42 дня при посредничестве Египта, Катара и США. Также они объявили о стремлении к окончательному завершению военных действий. За год и три месяца эти боевые действия привели к 46 тысячам жертв среди палестинского населения и полутора тысячам жертв среди населения Израиля, а также к обострению конфликта и ракетным обстрелам между Ливаном и Йеменом и Израилем и Ираном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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