Морспасслужба Минтранса России начала процесс откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, откачка мазута проводится с использованием герметичных битумовозов.
«Морспасслужба Минтранса России приступила к откачке мазута из танкера „Волгонефть-239“... Сейчас его перекачивают в герметичные битумовозы, оборудованные системами подогрева», — написали в telegram-канале ведомства со ссылкой на слова Старовойта.
За три дня до начала операции по откачке температура в кормовой части судна была повышена до +45 градусов для того, чтобы мазут достиг пластичного состояния. В четырех танках судна содержится почти 1, 5 тысячи тонн мазута. Для работы было привлечено восемь машин, которые подходят к задней части по заранее созданной временной насыпи. Эта насыпь выполняет также функцию защитного барьера, предотвращая утечки нефтепродуктов.
Битумовозы, предназначенные для перевозки мазута, обладают вместимостью от 10 до 20 кубометров, добавили в Минтрансе. Время, необходимое для загрузки одного такого транспортного средства, колеблется от одного до трех часов. Для минимизации рисков все операции будут проводиться исключительно при благоприятных метеорологических условиях. Ожидается, что полная откачка мазута из танкера будет завершена до конца января текущего года.
Ранее бухта, где расположена корма танкера «Волганефть-239», была полностью освобождена от мазута. Вокруг кормовой части танкера установлено двухкилометровое боновое заграждение. Для предотвращения дальнейшего утечки мазута на месте разлома кормы применен водонепроницаемый материал, который обеспечивает герметизацию бортовых балластных отсеков. О том, как сегодня выглядят пляжи Анапы и как проходит спасение запачканных мазутом птиц — в фоторепортаже URA.RU.
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