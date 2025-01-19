Захарова посмеялась над Зеленским, отказавшимся ехать на инаугурацию Трампа

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Захарова заявила, что раньше Зеленскому ничего не мешало ездить в другие страны
Захарова заявила, что раньше Зеленскому ничего не мешало ездить в другие страны Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над словами украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа из-за домашних дел. Она подчеркнула, что Зеленский на эту инаугурацию даже не был приглашен.

«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела», — сообщила Мария Захарова в своем telegram-канале. «Трубу прорвало?», — пошутила она, отметив, что Зеленскому отказали в визите на инаугурацию избранного президента Штатов. При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что ранее, во время визитов украинского лидера более чем в 35 стран, домашние дела ему не мешали. 

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. В списках гостей значатся многие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Италии Джорджию Мелони, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Аргентины Хавьер Милей и другие. Среди приглашенных лиц нет украинского лидера.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над словами украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа из-за домашних дел. Она подчеркнула, что Зеленский на эту инаугурацию даже не был приглашен. «Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела», — сообщила Мария Захарова в своем telegram-канале. «Трубу прорвало?», — пошутила она, отметив, что Зеленскому отказали в визите на инаугурацию избранного президента Штатов. При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что ранее, во время визитов украинского лидера более чем в 35 стран, домашние дела ему не мешали.  Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. В списках гостей значатся многие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Италии Джорджию Мелони, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Аргентины Хавьер Милей и другие. Среди приглашенных лиц нет украинского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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