Захарова посмеялась над Зеленским, отказавшимся ехать на инаугурацию Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над словами украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа из-за домашних дел. Она подчеркнула, что Зеленский на эту инаугурацию даже не был приглашен.
«Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела», — сообщила Мария Захарова в своем telegram-канале. «Трубу прорвало?», — пошутила она, отметив, что Зеленскому отказали в визите на инаугурацию избранного президента Штатов. При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что ранее, во время визитов украинского лидера более чем в 35 стран, домашние дела ему не мешали.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. В списках гостей значатся многие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Италии Джорджию Мелони, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Аргентины Хавьер Милей и другие. Среди приглашенных лиц нет украинского лидера.
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