18 января 2025

Пермяки массово едут отдыхать за границу после ЧС в Анапе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Перми массово выбирают Турцию и Египет для летнего отдыха
Жители Перми массово выбирают Турцию и Египет для летнего отдыха Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

После экологической катастрофы с разливом мазута в Керченском проливе, жители краевой столицы массово выбирают зарубежные направления для летнего отдыха. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на экспертов в сфере туристического бизнеса.

«В этом году предпочтения пермяков в отношении отпусков изменились. Причиной стал разлив мазута на Черноморском побережье, ликвидация последствий которого продлится еще несколько месяцев. Именно из-за этой аварии многие туристы уже начинают переориентироваться на зарубежные направления», — пишет РБК Пермь со ссылкой на слова экспертов.

Уточняется, что часть турагентств продолжают предлагать туры в Анапу, но только в санатории. Более привлекательными для пермяков стали Турция и Египет, где стоимость проживания в трехзвездочных отелях при раннем бронировании на 30-40% дешевле по сравнению с сезонными ценами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После экологической катастрофы с разливом мазута в Керченском проливе, жители краевой столицы массово выбирают зарубежные направления для летнего отдыха. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на экспертов в сфере туристического бизнеса. «В этом году предпочтения пермяков в отношении отпусков изменились. Причиной стал разлив мазута на Черноморском побережье, ликвидация последствий которого продлится еще несколько месяцев. Именно из-за этой аварии многие туристы уже начинают переориентироваться на зарубежные направления», — пишет РБК Пермь со ссылкой на слова экспертов. Уточняется, что часть турагентств продолжают предлагать туры в Анапу, но только в санатории. Более привлекательными для пермяков стали Турция и Египет, где стоимость проживания в трехзвездочных отелях при раннем бронировании на 30-40% дешевле по сравнению с сезонными ценами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...