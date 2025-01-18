Пермяки массово едут отдыхать за границу после ЧС в Анапе

После экологической катастрофы с разливом мазута в Керченском проливе, жители краевой столицы массово выбирают зарубежные направления для летнего отдыха. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на экспертов в сфере туристического бизнеса.
«В этом году предпочтения пермяков в отношении отпусков изменились. Причиной стал разлив мазута на Черноморском побережье, ликвидация последствий которого продлится еще несколько месяцев. Именно из-за этой аварии многие туристы уже начинают переориентироваться на зарубежные направления», — пишет РБК Пермь со ссылкой на слова экспертов.
Уточняется, что часть турагентств продолжают предлагать туры в Анапу, но только в санатории. Более привлекательными для пермяков стали Турция и Египет, где стоимость проживания в трехзвездочных отелях при раннем бронировании на 30-40% дешевле по сравнению с сезонными ценами.
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