TikTok объявил о возобновлении работы в США

TikTok начал восстанавливать работу своего приложения в США после временного отключения, вызванного законодательным запретом. Как сообщает пресс-служба компании, восстановление доступа для американских пользователей стало возможным благодаря обещанию избранного президента Дональда Трампа издать указ, который позволит TikTok продолжить свою деятельность в стране.
«Мы благодарим президента Трампа за необходимую ясность и заверения нашим поставщикам услуг в том, что они не столкнутся со штрафами, предоставляя доступ к TikTok более чем 170 млн американцев. И позволяя процветать более чем 7 млн малых предприятий», — говорится в заявлении компании.
Возобновление работы TikTok в США последовало после поддержки Верховным судом закона, запрещающего сервис в стране по соображениям национальной безопасности. После этого Трамп заявил о намерении издать указ, который отсрочит этот запрет, что и дало возможность TikTok продолжить свою работу в США.
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