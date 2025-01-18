В Челябинской области ехавшая на красный автолюбительница на BMW сбила пешехода

В Челябинской области женщина за рулем иномарки BMW днем 19 января сбила пенсионерку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Автолюбительница ехала на красный сигнал светофора. Инцидент попал на кадры видеорегистратора.
«Жесткое ДТП произошло на пешеходном переходе в Челябинской области», — написало сообщество «ЧП и ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту автор приложил видео с места происшествия.
На кадрах видно, как автомобиль BMW сбивает переходившую дорогу женщину. После автомобиль останавливается, а пострадавшая лежит без движения. Находившаяся за рулем автолюбительница вышла из машины и поспешила на помощь пострадавшей. Видеорегистратор зафиксировал, что водитель иномарки двигалась на «красный». Детали ЧП устанавливаются.
Как URA.RU писало ранее, 19 января под колеса автобуса попал пешеход. Он двигался по обочине на трассе Челябинск — Троицк.
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