19 января 2025

Путина попросили об объединении с Россией во время поездки в Киев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран из Киева попросил Владимира Путина объединить Россию и Украину
Ветеран из Киева попросил Владимира Путина объединить Россию и Украину Фото:

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин показал эксклюзивные архивные кадры «Прямой линии» президента России Владимира Путина с украинцами. На них ветеран Великой Отечественной войны из Украины попросил российского лидера об объединении стран. Об этом Зарубин рассказал в своем telegram-канале.

«Я с Украины, хочу сказать вам. Вы во главе государства, сделайте так, чтобы мы были вместе. Вместе мы победили. Если вы сделаете — мы победим, никакие трудности...», — обратился фронтовик к Путину. Глава российского государства ответил коротко: «Будем!»

Эксклюзивные кадры показали в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия». Цикл посвящен прямой линии российского лидера с Украиной, которая прошла в 2004 году. Вещание производили с центра Киева, с улицы Банковая.

Как URA.RU писало ранее, были опубликованы архивные кадры прямой линии Владимира Путина с жителями Украины. Во время диалога у президента поинтересовались, планируют ли российские власти создать или поддержать какую-либо политическую силу, которая могла бы максимально сблизить два братских народа, пишет телеканал 360.

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Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин показал эксклюзивные архивные кадры «Прямой линии» президента России Владимира Путина с украинцами. На них ветеран Великой Отечественной войны из Украины попросил российского лидера об объединении стран. Об этом Зарубин рассказал в своем telegram-канале. «Я с Украины, хочу сказать вам. Вы во главе государства, сделайте так, чтобы мы были вместе. Вместе мы победили. Если вы сделаете — мы победим, никакие трудности...», — обратился фронтовик к Путину. Глава российского государства ответил коротко: «Будем!» Эксклюзивные кадры показали в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия». Цикл посвящен прямой линии российского лидера с Украиной, которая прошла в 2004 году. Вещание производили с центра Киева, с улицы Банковая. Как URA.RU писало ранее, были опубликованы архивные кадры прямой линии Владимира Путина с жителями Украины. Во время диалога у президента поинтересовались, планируют ли российские власти создать или поддержать какую-либо политическую силу, которая могла бы максимально сблизить два братских народа, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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