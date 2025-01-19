Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин показал эксклюзивные архивные кадры «Прямой линии» президента России Владимира Путина с украинцами. На них ветеран Великой Отечественной войны из Украины попросил российского лидера об объединении стран. Об этом Зарубин рассказал в своем telegram-канале.
«Я с Украины, хочу сказать вам. Вы во главе государства, сделайте так, чтобы мы были вместе. Вместе мы победили. Если вы сделаете — мы победим, никакие трудности...», — обратился фронтовик к Путину. Глава российского государства ответил коротко: «Будем!»
Эксклюзивные кадры показали в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия». Цикл посвящен прямой линии российского лидера с Украиной, которая прошла в 2004 году. Вещание производили с центра Киева, с улицы Банковая.
Как URA.RU писало ранее, были опубликованы архивные кадры прямой линии Владимира Путина с жителями Украины. Во время диалога у президента поинтересовались, планируют ли российские власти создать или поддержать какую-либо политическую силу, которая могла бы максимально сблизить два братских народа, пишет телеканал 360.
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