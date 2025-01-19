В Тыве проверят ситуацию с избиением контрактников перед отправкой на СВО

Правительство Тувы начало расследование после публикации видео в социальных сетях, где видно, как в воинской части контрактников жестоко избивают перед отправкой на военную операцию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении правительства, опубликованном на официальном сайте республики.
Спецпредставитель главы Республики Тува по вопросам СВО Тимур Куулар сообщил, что по факту видеообращения военнослужащих активно работают следственные органы. По его словам, информация о возможном расформировании батальона уже доведена до высшего военного командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования.
Также на контроле у правительства Тувы находится ситуация с видеообращением матери одного из срочников, служащих во Владимирской области, по факту нанесения увечий ее сыну сослуживцем. В связи с этим инцидентом заместитель председателя Правительства Республики Тыва Айдыс Сынаа заявил о намерении направить запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона для проведения дальнейшего расследования.
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