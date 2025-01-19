19 января 2025

В Тыве проверят ситуацию с избиением контрактников перед отправкой на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее в сети появилось видео, где, предположительно, избивают контрактников
Ранее в сети появилось видео, где, предположительно, избивают контрактников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Тувы начало расследование после публикации видео в социальных сетях, где видно, как в воинской части контрактников жестоко избивают перед отправкой на военную операцию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении правительства, опубликованном на официальном сайте республики.

Спецпредставитель главы Республики Тува по вопросам СВО Тимур Куулар сообщил, что по факту видеообращения военнослужащих активно работают следственные органы. По его словам, информация о возможном расформировании батальона уже доведена до высшего военного командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования.

Также на контроле у правительства Тувы находится ситуация с видеообращением матери одного из срочников, служащих во Владимирской области, по факту нанесения увечий ее сыну сослуживцем. В связи с этим инцидентом заместитель председателя Правительства Республики Тыва Айдыс Сынаа заявил о намерении направить запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона для проведения дальнейшего расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Тувы начало расследование после публикации видео в социальных сетях, где видно, как в воинской части контрактников жестоко избивают перед отправкой на военную операцию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики. «Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении правительства, опубликованном на официальном сайте республики. Спецпредставитель главы Республики Тува по вопросам СВО Тимур Куулар сообщил, что по факту видеообращения военнослужащих активно работают следственные органы. По его словам, информация о возможном расформировании батальона уже доведена до высшего военного командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования. Также на контроле у правительства Тувы находится ситуация с видеообращением матери одного из срочников, служащих во Владимирской области, по факту нанесения увечий ее сыну сослуживцем. В связи с этим инцидентом заместитель председателя Правительства Республики Тыва Айдыс Сынаа заявил о намерении направить запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона для проведения дальнейшего расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...