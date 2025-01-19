Перевозчик в Пермском крае заключил контракт на 3 млрд рублей

Региональный перевозчик ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» заключил контракт на обслуживание нескольких межмуниципальных маршрутов. Сумма составила почти 3 млрд рублей.
«Перевозчик и АО „Индустрия транспорта Пермского края“ подписали контракт на обслуживание ряда маршрутов. Он начнет действовать с 1 июня 2025 года и продлится до 31 июля 2030 года. Стоимость работ составила 2,95 млрд рублей», — сообщает Business Class.
Известно, что АО «Интранс» будет работать на сезонных маршрутах № 237 и № 405 до кооператива «Алешиха», а также на направлениях:
- № 104 «Пермь – Гамово»
- № 106 «Кондратово – Пермь»
- № 108 «Пермь – Большое Савино»
- № 148 «Горный – Пермь»
- № 206 «Краснокамск – Пермь».
Ранее стало известно, что пермские власти нашли перевозчиков для трех автобусных маршрутов. Осенью 2024 года на аукцион никто не заявился, поэтому конкурс провели повторно. В результате маршрут №15 перешел в обслуживание ООО «Ярославская транспортная компания — 2», а на маршрутах №51 и №74 продолжило работату АО «Индустрия транспорта Пермского края».
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