19 января 2025

Перевозчик в Пермском крае заключил контракт на 3 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписан контракт на обслуживание ряда маршрутов в Пермском крае
Подписан контракт на обслуживание ряда маршрутов в Пермском крае Фото:

Региональный перевозчик ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» заключил контракт на обслуживание нескольких межмуниципальных маршрутов. Сумма составила почти 3 млрд рублей.

«Перевозчик и АО „Индустрия транспорта Пермского края“ подписали контракт на обслуживание ряда маршрутов. Он начнет действовать с 1 июня 2025 года и продлится до 31 июля 2030 года. Стоимость работ составила 2,95 млрд рублей», — сообщает Business Class.

Известно, что АО «Интранс» будет работать на сезонных маршрутах № 237 и № 405 до кооператива «Алешиха», а также на направлениях:

  • № 104 «Пермь – Гамово»
  • № 106 «Кондратово – Пермь»
  • № 108 «Пермь – Большое Савино»
  • № 148 «Горный – Пермь»
  • № 206 «Краснокамск – Пермь».

Ранее стало известно, что пермские власти нашли перевозчиков для трех автобусных маршрутов. Осенью 2024 года на аукцион никто не заявился, поэтому конкурс провели повторно. В результате маршрут №15 перешел в обслуживание ООО «Ярославская транспортная компания — 2», а на маршрутах №51 и №74 продолжило работату АО «Индустрия транспорта Пермского края».

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Региональный перевозчик ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» заключил контракт на обслуживание нескольких межмуниципальных маршрутов. Сумма составила почти 3 млрд рублей. «Перевозчик и АО „Индустрия транспорта Пермского края“ подписали контракт на обслуживание ряда маршрутов. Он начнет действовать с 1 июня 2025 года и продлится до 31 июля 2030 года. Стоимость работ составила 2,95 млрд рублей», — сообщает Business Class. Известно, что АО «Интранс» будет работать на сезонных маршрутах № 237 и № 405 до кооператива «Алешиха», а также на направлениях: Ранее стало известно, что пермские власти нашли перевозчиков для трех автобусных маршрутов. Осенью 2024 года на аукцион никто не заявился, поэтому конкурс провели повторно. В результате маршрут №15 перешел в обслуживание ООО «Ярославская транспортная компания — 2», а на маршрутах №51 и №74 продолжило работату АО «Индустрия транспорта Пермского края».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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