В Перми выбрали перевозчика для проблемного маршрута

В Перми подвели итоги аукционов на обслуживание трех автобусных маршрутов. В том числе маршрута №15, на который жаловались пермяки из-за давки. Теперь на нем появятся автобусы с «гармошкой».
«Маршрут №15 будет обслуживать ООО „Ярославская транспортная компания — 2“. На маршрутах №51 и №74 продолжит работать АО „Индустрия транспорта Пермского края“. Для их обслуживания потребуются автобусы большого класса», — сообщили в дептрансе Перми. Осенью 2024 года на конкурсы никто не заявился, поэтому их провели повторно.
Ранее стало известно, что предприятие из Ярославля также будет работать на маршрутах №№1, 14, 67. На них также выйдут автобусы особо большой вместимости. В рамках новых контрактов в транспорте увеличится количество валидаторов, появятся тревожные кнопки и другое оборудование.
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