14 января 2025

В Перми выбрали перевозчика для проблемного маршрута

Власти Перми нашли перевозчиков для трех автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью торги на обслуживание маршрутов №№15, 51 и 74 не состоялись
Осенью торги на обслуживание маршрутов №№15, 51 и 74 не состоялись Фото:

В Перми подвели итоги аукционов на обслуживание трех автобусных маршрутов. В том числе маршрута №15, на который жаловались пермяки из-за давки. Теперь на нем появятся автобусы с «гармошкой».

«Маршрут №15 будет обслуживать ООО „Ярославская транспортная компания — 2“. На маршрутах №51 и №74 продолжит работать АО „Индустрия транспорта Пермского края“. Для их обслуживания потребуются автобусы большого класса», — сообщили в дептрансе Перми.  Осенью 2024 года на конкурсы никто не заявился, поэтому их провели повторно.

Ранее стало известно, что предприятие из Ярославля также будет работать на маршрутах №№1, 14, 67. На них также выйдут автобусы особо большой вместимости. В рамках новых контрактов в транспорте увеличится количество валидаторов, появятся тревожные кнопки и другое оборудование.

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В Перми подвели итоги аукционов на обслуживание трех автобусных маршрутов. В том числе маршрута №15, на который жаловались пермяки из-за давки. Теперь на нем появятся автобусы с «гармошкой». «Маршрут №15 будет обслуживать ООО „Ярославская транспортная компания — 2“. На маршрутах №51 и №74 продолжит работать АО „Индустрия транспорта Пермского края“. Для их обслуживания потребуются автобусы большого класса», — сообщили в дептрансе Перми.  Осенью 2024 года на конкурсы никто не заявился, поэтому их провели повторно. Ранее стало известно, что предприятие из Ярославля также будет работать на маршрутах №№1, 14, 67. На них также выйдут автобусы особо большой вместимости. В рамках новых контрактов в транспорте увеличится количество валидаторов, появятся тревожные кнопки и другое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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