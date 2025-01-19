Ynet: освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры

Трое израильских заложниц, освобожденных из сектора Газа 19 января после 470 дней в заложниках, получили от радикалов ХАМАС пакеты с подарками. Об этом сообщает израильский портал Ynet. В пакетах нашлись сувениры и сертификаты об освобождении, украшенные символикой боевого крыла движения.
По информации портала Ynet, заложницам вручили бумажные пакеты с открытками, на которых изображены виды Газы и сертификаты с текстами на арабском и иврите. Видеокадры, опубликованные палестинскими СМИ, показывают момент вручения подарков женщинам, которые вежливо принимают их, улыбаясь перед камерой.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила факт передачи бывших заложниц и выразила решимость добиться освобождения всех оставшихся в Газе похищенных. Освобожденные заложницы — Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер — были переданы израильским военным и после встречи с родными направлены в больницы для оказания медицинской помощи.
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