Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) продолжила свой отпуск в Африке, поехав на сафари и арендовав лоджию в джунглях, где водятся дикие животные. Рум-тур своего жилья она опубликовала в соцсетях.
«В своем отпуске я решила пожить в палатке, но необычной. Это сафари-лоджия, детка. Посреди леса и диких животных. На самом деле супер-атмосферный домик», — призналась Кока на видео в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией).
В лоджии есть две кровати, кондиционер, ванная, туалет с открытым и закрытым душем. Дом защищен сетками от москитов и других насекомых. Предусмотрен даже бассейн с видом на джунгли. Артистка надеется встретить льва и остальную большую африканскую пятерку — буйвола, носорога, слона и леопарда. Также певица хочет посмотреть на зебр и жирафов. Отдыхает Высокова вместе со своей сестрой.
Клава Кока начала свой отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала из-за возможности поплавать с китами, что являлось ее мечтой.
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