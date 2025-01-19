19 января 2025

Клава Кока уехала жить в джунгли. Видео

Клава Кока проводит отпуск на сафари в африканских джунглях
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока хочет увидеть большую африканскую пятерку
Клава Кока хочет увидеть большую африканскую пятерку Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) продолжила свой отпуск в Африке, поехав на сафари и арендовав лоджию в джунглях, где водятся дикие животные. Рум-тур своего жилья она опубликовала в соцсетях.

«В своем отпуске я решила пожить в палатке, но необычной. Это сафари-лоджия, детка. Посреди леса и диких животных. На самом деле супер-атмосферный домик», — призналась Кока на видео в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией).

В лоджии есть две кровати, кондиционер, ванная, туалет с открытым и закрытым душем. Дом защищен сетками от москитов и других насекомых. Предусмотрен даже бассейн с видом на джунгли. Артистка надеется встретить льва и остальную большую африканскую пятерку — буйвола, носорога, слона и леопарда. Также певица хочет посмотреть на зебр и жирафов. Отдыхает Высокова вместе со своей сестрой.

Клава Кока начала свой отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала из-за возможности поплавать с китами, что являлось ее мечтой.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) продолжила свой отпуск в Африке, поехав на сафари и арендовав лоджию в джунглях, где водятся дикие животные. Рум-тур своего жилья она опубликовала в соцсетях. «В своем отпуске я решила пожить в палатке, но необычной. Это сафари-лоджия, детка. Посреди леса и диких животных. На самом деле супер-атмосферный домик», — призналась Кока на видео в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной организацией). В лоджии есть две кровати, кондиционер, ванная, туалет с открытым и закрытым душем. Дом защищен сетками от москитов и других насекомых. Предусмотрен даже бассейн с видом на джунгли. Артистка надеется встретить льва и остальную большую африканскую пятерку — буйвола, носорога, слона и леопарда. Также певица хочет посмотреть на зебр и жирафов. Отдыхает Высокова вместе со своей сестрой. Клава Кока начала свой отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала из-за возможности поплавать с китами, что являлось ее мечтой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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