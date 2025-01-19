Финансист раскрыла, в чем подвох выгодных вкладов в России

Банковские вклады в условиях высоких ставок не приносят ожидаемую доходность из-за обесценивания рубля. Реальная доходность будет зависеть от текущей инфляции и стоимости рубля, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
«Сейчас банки начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. Теперь реальная доходность будет зависеть от инфляции», — указала финансовый советник. Она подчеркнула, что даже при высоких ставках по депозитам до 25%, фактический доход может быть ниже из-за слабого курса национальной валюты.
Тем не менее, Ермилова отметила, что при укреплении рубля и снижении уровня инфляции, текущие высокие ставки по вкладам могут принести значительный доход. Это создает определенные перспективы для инвестирования в банковские депозиты в период экономической стабилизации.
Ранее экономист предупредил об опасности мировой рецессии для российской экономики в 2025 году. Вместе с этим, экономическая ситуация может обостриться в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка.
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