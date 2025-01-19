Гостиницу «Балчуг» напротив Кремля хотят выкупить у словацкой компании

Новый владелец может появиться у гостиницы «Балчуг Kempinski», расположенной напротив Кремля. У собственника — словацкой фирмы J&T Group — ее может выкупить инвестор из России. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
«Словацкая J&T Real Estate нашла покупателя на свой единственный актив в России — гостиницу „Балчуг Kempinski“ категории „пять звезд“ напротив Кремля в центре Москвы, рассказали три источника „Ъ“ на рынке недвижимости. По словам двух из них, новым собственником актива станут структуры АО „Гостиничный комплекс „Жемчужина““, которые владеют одноименным отелем в Сочи и гостиницей „Пекин“ в центре Москвы», — сообщил «Коммерсант».
Фирма из Словакии владеет объектом около 17 лет, отметило издание. Чтобы совершить сделку, необходимо ее одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Стороны уже направили в нее обращение. Продавец и возможный покупатель от комментариев отказались.
Как писало URA.RU, сменил собственника отель Four Seasons на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга. Новым владельцем стало АО «Отель менеджмент». Ранее гостиница Four Seasons Hotel Moscow напротив Кремля была передана в распоряжение государства.
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