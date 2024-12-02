Отель Four Seasons в центре Петербурга продали

У отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга новый владелец. Им стала компания «КСП Капитал».
«Владельцем АО «Тристар Инвестмент Холдингс», управляющего Four Seasons Lion Palace на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге, в конце ноября 2024 года стало АО «Отель менеджмент», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта структура действует в интересах инвестиционной компании «КСП Капитал», — сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя фирмы.
Издание отмечает, что цена продажи премиум-объекта могла достигать 24 млрд рублей. Новый владелец, скорее всего, рассчитывает на увеличение прибыли от актива на фоне роста турпотока в Санкт-Петербург. Также возможной причиной покупки объекта является желание вложить средства в безопасный актив.
Как URA.RU писало ранее, расположенная напротив Кремля гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон» на Охотном Ряду были переданы в распоряжение государства в рамках национализации здания гостиницы «Москва». Эксперты оценивают стоимость данного объекта в диапазоне от 5,5 до 6 миллиардов рублей.
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