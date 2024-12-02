02 декабря 2024

Отель Four Seasons в центре Петербурга продали

© Служба новостей «URA.RU»
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Проданный в центре Санкт-Петербурга отель оценили примерно в 24 млрд рублей Фото:

У отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга новый владелец. Им стала компания «КСП Капитал».

«Владельцем АО «Тристар Инвестмент Холдингс», управляющего Four Seasons Lion Palace на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге, в конце ноября 2024 года стало АО «Отель менеджмент», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта структура действует в интересах инвестиционной компании «КСП Капитал», — сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя фирмы.

Издание отмечает, что цена продажи премиум-объекта могла достигать 24 млрд рублей. Новый владелец, скорее всего, рассчитывает на увеличение прибыли от актива на фоне роста турпотока в Санкт-Петербург. Также возможной причиной покупки объекта является желание вложить средства в безопасный актив.

Как URA.RU писало ранее, расположенная напротив Кремля гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон» на Охотном Ряду были переданы в распоряжение государства в рамках национализации здания гостиницы «Москва». Эксперты оценивают стоимость данного объекта в диапазоне от 5,5 до 6 миллиардов рублей.

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У отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте Санкт-Петербурга новый владелец. Им стала компания «КСП Капитал». «Владельцем АО «Тристар Инвестмент Холдингс», управляющего Four Seasons Lion Palace на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге, в конце ноября 2024 года стало АО «Отель менеджмент», следует из данных ЕГРЮЛ. Эта структура действует в интересах инвестиционной компании «КСП Капитал», — сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя фирмы. Издание отмечает, что цена продажи премиум-объекта могла достигать 24 млрд рублей. Новый владелец, скорее всего, рассчитывает на увеличение прибыли от актива на фоне роста турпотока в Санкт-Петербург. Также возможной причиной покупки объекта является желание вложить средства в безопасный актив. Как URA.RU писало ранее, расположенная напротив Кремля гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон» на Охотном Ряду были переданы в распоряжение государства в рамках национализации здания гостиницы «Москва». Эксперты оценивают стоимость данного объекта в диапазоне от 5,5 до 6 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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