В правительстве ХМАО ждут пополнения кадрового резерва из Тюмени. Источник в политическом истеблишменте отмечает, что в ближайшее время в Югру переедут еще несколько чиновников.
«Первой ласточкой станет начальник финансового управления областного департамента АПК Алексей Зорин. Он включен в кадровый резерв промблока и претендует на позицию зама главы департамента Виктора Гамузова — в Югре планируют воскресить агропром, и поэтому компетентный специалист в этой области жизненно необходим. Кроме Зорина, стоит ожидать пополнения и в промблоке, и в других сферах», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО намерены воскресить сферу агропрома, которая в последние годы пребывает в упадке. В частности, губернатор Югры Руслан Кухарук поручил пересмотреть выплаты оленеводам и построить на территории округа заготовительные центры.
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