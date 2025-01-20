В правительстве ХМАО ждут пополнения кадрового резерва из Тюмени. Инсайд

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Переезд в ХМАО планируют несколько тюменских чиновников
Переезд в ХМАО планируют несколько тюменских чиновников Фото:

В правительстве ХМАО ждут пополнения кадрового резерва из Тюмени. Источник в политическом истеблишменте отмечает, что в ближайшее время в Югру переедут еще несколько чиновников.

«Первой ласточкой станет начальник финансового управления областного департамента АПК Алексей Зорин. Он включен в кадровый резерв промблока и претендует на позицию зама главы департамента Виктора Гамузова — в Югре планируют воскресить агропром, и поэтому компетентный специалист в этой области жизненно необходим. Кроме Зорина, стоит ожидать пополнения и в промблоке, и в других сферах», — отмечает инсайдер.

В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО намерены воскресить сферу агропрома, которая в последние годы пребывает в упадке. В частности, губернатор Югры Руслан Кухарук поручил пересмотреть выплаты оленеводам и построить на территории округа заготовительные центры.

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В правительстве ХМАО ждут пополнения кадрового резерва из Тюмени. Источник в политическом истеблишменте отмечает, что в ближайшее время в Югру переедут еще несколько чиновников. «Первой ласточкой станет начальник финансового управления областного департамента АПК Алексей Зорин. Он включен в кадровый резерв промблока и претендует на позицию зама главы департамента Виктора Гамузова — в Югре планируют воскресить агропром, и поэтому компетентный специалист в этой области жизненно необходим. Кроме Зорина, стоит ожидать пополнения и в промблоке, и в других сферах», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики округа направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО намерены воскресить сферу агропрома, которая в последние годы пребывает в упадке. В частности, губернатор Югры Руслан Кухарук поручил пересмотреть выплаты оленеводам и построить на территории округа заготовительные центры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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