Россиянам анонсировали резкое падение ставок по вкладам

В России к концу 2025 году средние ставки по вкладам снизятся до 18-19%. Такие прогнозы сделал руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.
«По предварительным прогнозам, в первом полугодии средние ставки по вкладам могут подняться до 22-23%. Далее во втором полугодии может произойти снижение до 18-19% к концу года», — отметил Илья Васильков. Заявление финансиста передает «Газета.Ru».
После того как Центральный Банк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% в декабре 2024 года, крупнейшие банки начали снижать проценты по вкладам. Это решение последовало за несколькими повышениями ключевой ставки в течение года.
Ранее стало известно, что при неуплате налога по вкладам в срок до 1 декабря 2025 года будут начислены пени. Размер составит 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Об этом писал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.