Россиянам анонсировали резкое падение ставок по вкладам

Финансист Васильков: в России ожидается снижение ставок по вкладам
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К концу года в России могут упасть ставки по вкладам
К концу года в России могут упасть ставки по вкладам Фото:

В России к концу 2025 году средние ставки по вкладам снизятся до 18-19%. Такие прогнозы сделал руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.

«По предварительным прогнозам, в первом полугодии средние ставки по вкладам могут подняться до 22-23%. Далее во втором полугодии может произойти снижение до 18-19% к концу года», — отметил Илья Васильков. Заявление финансиста передает «Газета.Ru».

После того как Центральный Банк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% в декабре 2024 года, крупнейшие банки начали снижать проценты по вкладам. Это решение последовало за несколькими повышениями ключевой ставки в течение года.

Ранее стало известно, что при неуплате налога по вкладам в срок до 1 декабря 2025 года будут начислены пени. Размер составит 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Об этом писал RT.

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В России к концу 2025 году средние ставки по вкладам снизятся до 18-19%. Такие прогнозы сделал руководитель продукта Вклады финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков. «По предварительным прогнозам, в первом полугодии средние ставки по вкладам могут подняться до 22-23%. Далее во втором полугодии может произойти снижение до 18-19% к концу года», — отметил Илья Васильков. Заявление финансиста передает «Газета.Ru». После того как Центральный Банк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% в декабре 2024 года, крупнейшие банки начали снижать проценты по вкладам. Это решение последовало за несколькими повышениями ключевой ставки в течение года. Ранее стало известно, что при неуплате налога по вкладам в срок до 1 декабря 2025 года будут начислены пени. Размер составит 1/300 действующей ключевой ставки за каждый день просрочки. Об этом писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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