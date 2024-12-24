Банки стали понижать ставки по вкладам после решения Центробанка

МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк приняли решение о понижении ставок по вкладам. Это произошло вскоре после того, как 20 декабря прошло заседание по вкладам и Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
В результате сохранения ключевой ставки крупнейшие банки страны начали снижение ставок по своим сберегательным продуктам. Так, 21 декабря Альфа-Банк понизил ставки по продуктам «Альфа-Вклад Новые деньги» и «Альфа-Вклад. Пенсионный» на 3–5 процентных пунктов.
На депозитный продукт «Альфа-Вклад Новые деньги» были уменьшены процентные ставки для сроков более одного года. Теперь годовая ставка по вкладу на один год составляет 24%, в то время как для сроков полтора, два и три года установлено 22% вместо прежних 25%. Отмечено также значительное сокращение ставок по «Альфа-Вклад. Пенсионный», где для сроков на два и три года процентная ставка теперь составляет 21%, что ниже предыдущих значений в 25,51% и 26%. При условии отсутствия капитализации максимальная ставка достигает 23,12% на период трех месяцев.
Газпромбанк последовал этому примеру 24 декабря, понизив ставки по вкладам «Новые деньги» и «В плюсе»: они были уменьшены на 1 процентный пункт. Теперь максимальная процентная ставка по депозиту «Новые деньги» составляет 23% годовых на сроки четыре месяца, полгода и семь месяцев (ранее — 24%). Для срока в три месяца ставка снижена до 22,7% годовых, уменьшившись на 1 процентный пункт с предыдущих 23,7%. Аналогичное изменение произошло и по депозиту «В плюсе», где максимальная ставка также снижена и составляет теперь 23% на длительные сроки и 22,7% на трехмесячный период.
На 24 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тысяч рублей составляет 17,76% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года было зафиксировано 23 декабря — 17,79%.
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