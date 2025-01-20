Российскому бизнесу предрекли потерю порядка 30% годовой выручки

Российский бизнес потеряет около 30% годовой выручки из-за проблем с возвратом средств, возникших после введения санкций США в ноябре 2024 года. Об этом стало известно из совместного исследования транспортной компании ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo.
«Производители и поставщики российских товаров за рубеж могут своевременно не вернуть со счетов в иностранных банках более 30% годовой выручки», — передает результаты исследования РБК. Отмечается, что такое развитие событий стало возможным из-за введения американских санкций в ноябре 2024 года.
Санкции затронули более 50 финансовых учреждений, включая крупные банки, что привело к задержкам в расчетах, блокировке счетов за границей и увеличению затрат на международные транзакции. Экспортеры, особенно из сырьевых и высокотехнологичных отраслей, испытывают наибольшие трудности, особенно при расчетах с банками в США, странах Евросоюза (ЕС) и Японии.
По прогнозам, невозврат 30% выручки может значительно ухудшить финансовое состояние компаний, затрудняя импортные закупки. В ответ на эту ситуацию были выпущены временные лицензии для некоторых банков, однако такая мера не гарантирует устранение проблемы в будущем. Экспортеры ищут новые способы работы, включая сотрудничество с платежными агентами, но и они также сталкиваются с трудностями при проведении платежей.
США 10 января ввели очередные санкции против высокопоставленных российских чиновников и компаний, включая «Росатом» и его гендиректора Алексея Лихачева. Под санкции также попали заместители министра энергетики Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, руководители «Башнефти» и «Зарубежнефти» и главные лица «Газпром Нефти», «Лукойла» и «Татнефти».
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