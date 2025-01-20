Ждать ли магнитную бурю 21 января: прогноз для метеозависимых

Вспышки на Солнце регулярно отражаются на здоровье миллионов метеозависимых людей. Чтобы очередная магнитная буря не застала врасплох, лучше регулярно проверять, чего ожидать от геомагнитной активности. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 21 января 2025 года.
Ждать ли магнитную бурю 21 января
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в ближайшие дни геомагнитной активности ожидать не стоит. Ученые подсчитали вероятность спокойной магнитосферы во вторник, она составляет 73%. Вероятность геомагнитный возмущений эксперты оценивают в 20%, а шанс магнитных бурь — всего в 7%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Судя по прогнозу магнитных бурь на ближайшие 28 дней, метеозависимые люди могут выдохнуть. Единственный всплеск геомагнитной активности ожидается в начале февраля: 1 числа уровень возбужденности магнитосферы поднимется до «оранжевого» уровня.
Но стоит учитывать, что прогнозы на недели вперед могут оказаться неточными. Так что лучше регулярно проверять, не приближается ли очередная магнитная буря из-за вспышки на Солнце.
Как спастись метеозависимым
Врачи уверяют, что метеозависимость свойственна примерно 20-30% населения Земли. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — рассказала URA.RU невролог Юлия Каракулова. «Люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, в том числе, гормональные расстройства, находятся в группе риска и в большей степени рискуют испытать неприятные симптомы».
Чтобы не страдать от геомагнитных активностей, врачи советуют придерживаться здорового образа жизни: регулярно высыпаться, регулярно питаться, добавляя в рацион полезные продукты, а также заниматься физической активностью.
При этом, если человек ощущает проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь, то стоит обратиться к специалисту. Метеозависимость также может указывать на хроническое заболевание, о котором еще не подозревает человек.
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