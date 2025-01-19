В Челябинске снесут два ветхоаварийных дома

В Челябинске снесут два ветхоаварийных многоквартирных дома. Об этом 20 января на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев.
«Будут снесены два многоквартирных дома. Дома расположены на улицах Шарова и Цимлянской», — сообщил Ермолаев.
Улица Шарова находится в Советском районе Челябинска. Улица Цимлянская — в Ленинском районе. Вопрос расселения ветхоаварийного жилья стал одним из наиболее часто задаваемых вопросов губернатору Алексею Текслеру в сообществе «Текслер, помоги!» в 2024 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!