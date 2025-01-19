19 января 2025

В Челябинске снесут два ветхоаварийных дома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ермолаев сообщил о предстоящем сносе двух домов
Александр Ермолаев сообщил о предстоящем сносе двух домов Фото:

В Челябинске снесут два ветхоаварийных многоквартирных дома. Об этом 20 января на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев.

«Будут снесены два многоквартирных дома. Дома расположены на улицах Шарова и Цимлянской», — сообщил Ермолаев.

Улица Шарова находится в Советском районе Челябинска. Улица Цимлянская — в Ленинском районе. Вопрос расселения ветхоаварийного жилья стал одним из наиболее часто задаваемых вопросов губернатору Алексею Текслеру в сообществе «Текслер, помоги!» в 2024 году.

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В Челябинске снесут два ветхоаварийных многоквартирных дома. Об этом 20 января на аппаратном совещании в администрации города сообщил вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев. «Будут снесены два многоквартирных дома. Дома расположены на улицах Шарова и Цимлянской», — сообщил Ермолаев. Улица Шарова находится в Советском районе Челябинска. Улица Цимлянская — в Ленинском районе. Вопрос расселения ветхоаварийного жилья стал одним из наиболее часто задаваемых вопросов губернатору Алексею Текслеру в сообществе «Текслер, помоги!» в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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