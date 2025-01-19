В Екатеринбург со стадионным концертом приедет рэпер Баста (Василий Вакуленко). Выступление состоится лишь 19 июля, но уже сейчас поклонники начали разбирать билеты — даже за 15 тысяч рублей.
Двухчасовое шоу, где прозвучат хиты «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Медлячок» и другие, можно посетить за 1000 рублей, но придется сидеть очень далеко — на временных трибунах. Тем же, кому важен комфорт, предлагают ложи за 15 тысяч рублей: их уже начали постепенно раскупать. Самой популярной оказалась фан-зона — билетов там не осталось вообще, а на танцполе есть лишь четыре свободных места.
Рэпер планировал выступить в Екатеринбурге еще в августе 2024 года, но концерт неожиданно сорвался. Организаторы сослались на технические причины и вернули всем желающим деньги за билеты.
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