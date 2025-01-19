19 января 2025

Билеты по диким ценам на концерт Басты распродают в Екатеринбурге. Скрин

Рэпер Баста даст концерт в июле на стадионе «Екатеринбург Арена».
© Служба новостей «URA.RU»
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Баста выступит в Екатеринбурге в июле
Баста выступит в Екатеринбурге в июле Фото:

В Екатеринбург со стадионным концертом приедет рэпер Баста (Василий Вакуленко). Выступление состоится лишь 19 июля, но уже сейчас поклонники начали разбирать билеты — даже за 15 тысяч рублей.

Двухчасовое шоу, где прозвучат хиты «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Медлячок» и другие, можно посетить за 1000 рублей, но придется сидеть очень далеко — на временных трибунах. Тем же, кому важен комфорт, предлагают ложи за 15 тысяч рублей: их уже начали постепенно раскупать. Самой популярной оказалась фан-зона — билетов там не осталось вообще, а на танцполе есть лишь четыре свободных места. 

Рэпер планировал выступить в Екатеринбурге еще в августе 2024 года, но концерт неожиданно сорвался. Организаторы сослались на технические причины и вернули всем желающим деньги за билеты.

Самые удобные места уже начинают пропадать
Самые удобные места уже начинают пропадать
Фото:

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В Екатеринбург со стадионным концертом приедет рэпер Баста (Василий Вакуленко). Выступление состоится лишь 19 июля, но уже сейчас поклонники начали разбирать билеты — даже за 15 тысяч рублей. Двухчасовое шоу, где прозвучат хиты «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Медлячок» и другие, можно посетить за 1000 рублей, но придется сидеть очень далеко — на временных трибунах. Тем же, кому важен комфорт, предлагают ложи за 15 тысяч рублей: их уже начали постепенно раскупать. Самой популярной оказалась фан-зона — билетов там не осталось вообще, а на танцполе есть лишь четыре свободных места.  Рэпер планировал выступить в Екатеринбурге еще в августе 2024 года, но концерт неожиданно сорвался. Организаторы сослались на технические причины и вернули всем желающим деньги за билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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