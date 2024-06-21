В Екатеринбурге внезапно отменили стадионный концерт Басты

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Артист должен был выступить на главном стадионе города в августе. Об этом сообщает билетный оператор «Kassy.ru Екатеринбург».
«Концерт Басты, запланированный на 23 августа 2024 на стадионе „Екатеринбург Арена“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сказано в сообщении во «ВКонтакте»
Концертный директор рэпера в разговоре с корреспондентом посоветовал обратиться к представителям площадки и комментировать ничего не стал. В пресс-службе «Екатеринбург Арены» сообщили, что уточняют информацию.
Дополнено в 16:16. На стадионе подтвердили факт отмены: "Такое решение принял организатор по независящим от нас техническим причинам. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время. По вопросам возврата обращайтесь к билетным операторам".
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