В Екатеринбурге внезапно отменили стадионный концерт Басты

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О причинах отмены концерта Басты не сообщается
О причинах отмены концерта Басты не сообщается Фото:

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Артист должен был выступить на главном стадионе города в августе. Об этом сообщает билетный оператор «Kassy.ru Екатеринбург». 

«Концерт Басты, запланированный на 23 августа 2024 на стадионе „Екатеринбург Арена“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сказано в сообщении во «ВКонтакте»

Концертный директор рэпера в разговоре с корреспондентом посоветовал обратиться к представителям площадки и комментировать ничего не стал. В пресс-службе «Екатеринбург Арены» сообщили, что уточняют информацию.

Дополнено в 16:16. На стадионе подтвердили факт отмены: "Такое решение принял организатор по независящим от нас техническим причинам. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время. По вопросам возврата обращайтесь к билетным операторам". 

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В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). Артист должен был выступить на главном стадионе города в августе. Об этом сообщает билетный оператор «Kassy.ru Екатеринбург».  «Концерт Басты, запланированный на 23 августа 2024 на стадионе „Екатеринбург Арена“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сказано в сообщении во «ВКонтакте» Концертный директор рэпера в разговоре с корреспондентом посоветовал обратиться к представителям площадки и комментировать ничего не стал. В пресс-службе «Екатеринбург Арены» сообщили, что уточняют информацию. Дополнено в 16:16. На стадионе подтвердили факт отмены: "Такое решение принял организатор по независящим от нас техническим причинам. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время. По вопросам возврата обращайтесь к билетным операторам". 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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