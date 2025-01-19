Экс-министр Смирнов: ЖКХ-тарифы не могут зависеть от зарплат свердловчан

20 января 2025 в 12:20 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов повышение тарифов считает необходимым, иначе коммунальная инфраструктура развалится Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на коммунальные услуги не могут зависеть от зарплат потребителей. В тарифообразовании необходимо отталкиваться от стоимости ресурса. Такое мнение в интервью URA.RU высказал бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, возглавлявший ведомство с 2011 года. «Можно сказать, снижаем тарифы в два раза, и через год у нас не будет ни у кого ни воды, ни других услуг. Ряд стран СНГ прошли через это. Или пример, который я часто привожу, когда говорят о воде плохого качества. Многие покупают воду в магазине, а то, что ее стоимость там в 1000 раз выше стоимости воды из-под крана, не понимают. И говорят, пускай сначала будет вода хорошего качества, а потом мы, может быть, и будем платить. Во-первых, в тысячу раз цену не надо поднимать. Во-вторых, если нет, понятного тарифообразования, никто ресурсникам кредиты не даст [на модернизацию, ремонты]. Не удалось до конца достучаться до умов свердловчан, потому что, действительно, тяжело отдавать деньги, когда средняя зарплата не такая высокая. Но, повторюсь, цена ресурса не может зависеть от зарплаты того, кто потребляет», — объяснил Смирнов. Новость по теме «Я не планировал уходить»: первое интервью свердловского экс-министра ЖКХ после внезапной отставки По его мнению, надо активнее заниматься установлением экономически обоснованных тарифов и пускать бюджетные деньги не на компенсацию разницы, а на субсидирование малоимущих. Ведь больше всего воды и тепла потребляют как раз обеспеченные свердловчане. Остальные же более рационально относятся к энергоресурсам. В Свердловской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В каждом муниципалитете предельный размер индексации будет своим. Подробнее об изменениях, которые грядут, в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на коммунальные услуги не могут зависеть от зарплат потребителей. В тарифообразовании необходимо отталкиваться от стоимости ресурса. Такое мнение в интервью URA.RU высказал бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, возглавлявший ведомство с 2011 года. «Можно сказать, снижаем тарифы в два раза, и через год у нас не будет ни у кого ни воды, ни других услуг. Ряд стран СНГ прошли через это. Или пример, который я часто привожу, когда говорят о воде плохого качества. Многие покупают воду в магазине, а то, что ее стоимость там в 1000 раз выше стоимости воды из-под крана, не понимают. И говорят, пускай сначала будет вода хорошего качества, а потом мы, может быть, и будем платить. Во-первых, в тысячу раз цену не надо поднимать. Во-вторых, если нет, понятного тарифообразования, никто ресурсникам кредиты не даст [на модернизацию, ремонты]. Не удалось до конца достучаться до умов свердловчан, потому что, действительно, тяжело отдавать деньги, когда средняя зарплата не такая высокая. Но, повторюсь, цена ресурса не может зависеть от зарплаты того, кто потребляет», — объяснил Смирнов. По его мнению, надо активнее заниматься установлением экономически обоснованных тарифов и пускать бюджетные деньги не на компенсацию разницы, а на субсидирование малоимущих. Ведь больше всего воды и тепла потребляют как раз обеспеченные свердловчане. Остальные же более рационально относятся к энергоресурсам. В Свердловской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В каждом муниципалитете предельный размер индексации будет своим. Подробнее об изменениях, которые грядут, в материале URA.RU.