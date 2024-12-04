В Свердловской области резко вырастут тарифы ЖКХ: главное из заявления министра

Свердловчанам придется платить по тарифам ЖКХ больше из-за бездействия в 90-е

04 декабря 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Свердловчане станут платить больше за услуги ЖКХ с 1 января 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области с 1 января 2025 года вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В каждом муниципалитете они будут свои, предельный размер индексации местные власти еще согласовывают. Шаг называют вынужденным — коммунальная инфраструктура в регионе изношена на 80%, в 90-е и 2000-е ее не ремонтировали, поэтому если цены не поднять, вода и тепло просто не дойдут до свердловчан, случится коллапс. URA.RU публикует подробное разъяснение областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова по этой теме. «Тарифы на покрывают даже себестоимость услуг…» «Количество технологических нарушений на коммунальной инфраструктуре происходит практически каждый день. Качество услуг для жителей снижается, поэтому президент РФ Владимир Путин озвучил — в ближайшее пять лет на модернизацию будет направлено 4,5 трлн рублей, из них 1,3 трлн — консолидированные средства бюджетов всех уровней, остальная сумма должна привлекаться из внебюджетных источников. В Свердловской области в последние годы пытались сдерживать тарифы. На поддержку сферы ЖКХ из областного бюджета выделили порядка 12 млрд рублей, причем эти расходы в тарифную составляющую не включали. Но в связи ростом цен на газ, уголь, электричество, стоимость строительных материалов расходы коммунальных предприятий ежегодно вырастали», — обозначил Смирнов, выступая на Совете представительных органов муниципальных образований, где собрались председатель дум. Новость по теме ЖКХ-тарифы в Свердловской области взлетят: инсайд с закрытого совещания Еще один фактор, который оказывает влияние на отрасль — высокие зарплаты на промышленных предприятиях, с которыми сфера ЖКХ конкурировать не может (там сотрудники получают в среднем по 40 тысяч). В итоге среди коммунальщиков сейчас наблюдается дефицит кадров. «Именно поэтому было принято решение в рамках утверждения тарифных планов принять решение по установлению тарифов, которые максимально приближены к экономически обоснованным», — заявил Смирнов. В нынешнем виде тарифы не покрывают затраты коммунальных предприятий на то, чтобы предоставлять качественные услуги. Министр привел пример: чистая вода из магазина самого низкого качества в 1000 раз дороже той, которая течет из-под крана. «Мы должны понимать, что если хотим получать услугу надлежащего качества, должны и оплачивать соответствующим образом. К сожалению, пока мы не вышли на тот уровень тарифообразования, чтобы закрывать себестоимость, поэтому частично затраты гасим за счет бюджета», — добавил Смирнов. «Цены растут, а качество остается низким…» Среди возмущений, которые звучат от потребителей, почему за коммунальные услуги приходится платить больше и больше, при этом качество не повышается. Смирнов объясняет: последнее десятилетие — это пик износа коммунальной инфраструктуры, которая была построена в советские времена (во многих муниципалитетах изношены почти 80%). В 90-е и 2000-е денег из бюджета на модернизацию инфраструктуры ЖКХ не выделялись, поэтому сейчас свердловчанам приходится платить вдвойне. Только на замену всех трубопроводов в регионе требуется порядка 750 млрд рублей. При нынешнем финансировании работы могут растянуться на 12 лет. Николай Смирнов бьет тревогу уже сейчас Фото: Илья Московец © URA.RU Звучат возражения, что сфера серьезно пострадала, когда предприятия коммунального комплекса передали в управление частникам. Но, уверен Смирнов, форма собственности — ООО или МУП — особой роли не играет. Куда важнее команда. «Чтобы там выполняли качественные услуги, необходимы грамотные специалисты. А чтобы были эффективные сотрудники, нужна и соответствующая зарплата. 20 тысяч у директора МУП при такой колоссальной нагрузке — не столько физической, сколько эмоциональной. Как у нас шутят, директоров МУПов должны назначать по решению суда», — добавил он. Можно ли сдержать тарифы «Если мы еще на один-два года сдержим тарифы, то коммунальная услуга не будет предоставляться жителям частного сектора и многоквартирных домов. Во многих муниципалитетах износ сетей превышает 80%, тепловая энергия и вода просто не дойдут до потребителей. Во-вторых, работники сферы ЖКХ уйдут из сферы, если мы не поднимем им зарплаты», — добавил министр. Как сильно вырастут тарифы и когда Сфера ЖКХ серьезно нуждается в дополнительных вливаниях Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Недавно федеральное правительство утвердило предельный размер индексации тарифов ЖКХ. В Свердловской области он сейчас составляет 9,5%, а с 1 января 2025 года будет на уровне 13%. Со второго полугодия предельно допустимое отклонение — 2,1%. При этом, как ранее объясняло URA.RU, главы могут попросить поднять в их городе предельный размер хоть выше 20%, если обоснуют. Региональная энергетическая комиссия примет решение, да или нет. В Свердловской области этой возможностью воспользовались 55 муниципалитетов, и сейчас ждут ответ. В Нижнем Тагиле, например, предельный индекс хотят установить на уровне 18,1%, в Каменске-Уральском — до 22%. Осведомленный собеседник объяснял: на тарифах за воду повышение предельного индекса сильно не отразится. Если сейчас стоимость кубического метра находится в районе 22 рублей, то после увеличения [индекса до 15%] составит 28-29 рублей. Нормативный расход воды же на одного человека в месяц — 5,4 куба в месяц (по факту же люди потребляют меньше). «То есть четыре куба в месяц при стоимости 22 рубля — это 88 рублей в месяц. Четыре куба при индексе роста 20% — 105,6 рубля в месяц», — объяснил логику собеседник. Более выраженным рост тарифов будет за тепло. При этом все региональные меры поддержки сохранятся: семьям, где платежи за коммуналку превышают совокупный семейный доход, и малоимущим расходы будут компенсировать из бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 1 января 2025 года вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В каждом муниципалитете они будут свои, предельный размер индексации местные власти еще согласовывают. Шаг называют вынужденным — коммунальная инфраструктура в регионе изношена на 80%, в 90-е и 2000-е ее не ремонтировали, поэтому если цены не поднять, вода и тепло просто не дойдут до свердловчан, случится коллапс. URA.RU публикует подробное разъяснение областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова по этой теме. «Количество технологических нарушений на коммунальной инфраструктуре происходит практически каждый день. Качество услуг для жителей снижается, поэтому президент РФ Владимир Путин озвучил — в ближайшее пять лет на модернизацию будет направлено 4,5 трлн рублей, из них 1,3 трлн — консолидированные средства бюджетов всех уровней, остальная сумма должна привлекаться из внебюджетных источников. В Свердловской области в последние годы пытались сдерживать тарифы. На поддержку сферы ЖКХ из областного бюджета выделили порядка 12 млрд рублей, причем эти расходы в тарифную составляющую не включали. Но в связи ростом цен на газ, уголь, электричество, стоимость строительных материалов расходы коммунальных предприятий ежегодно вырастали», — обозначил Смирнов, выступая на Совете представительных органов муниципальных образований, где собрались председатель дум. Еще один фактор, который оказывает влияние на отрасль — высокие зарплаты на промышленных предприятиях, с которыми сфера ЖКХ конкурировать не может (там сотрудники получают в среднем по 40 тысяч). В итоге среди коммунальщиков сейчас наблюдается дефицит кадров. «Именно поэтому было принято решение в рамках утверждения тарифных планов принять решение по установлению тарифов, которые максимально приближены к экономически обоснованным», — заявил Смирнов. В нынешнем виде тарифы не покрывают затраты коммунальных предприятий на то, чтобы предоставлять качественные услуги. Министр привел пример: чистая вода из магазина самого низкого качества в 1000 раз дороже той, которая течет из-под крана. «Мы должны понимать, что если хотим получать услугу надлежащего качества, должны и оплачивать соответствующим образом. К сожалению, пока мы не вышли на тот уровень тарифообразования, чтобы закрывать себестоимость, поэтому частично затраты гасим за счет бюджета», — добавил Смирнов. Среди возмущений, которые звучат от потребителей, почему за коммунальные услуги приходится платить больше и больше, при этом качество не повышается. Смирнов объясняет: последнее десятилетие — это пик износа коммунальной инфраструктуры, которая была построена в советские времена (во многих муниципалитетах изношены почти 80%). В 90-е и 2000-е денег из бюджета на модернизацию инфраструктуры ЖКХ не выделялись, поэтому сейчас свердловчанам приходится платить вдвойне. Только на замену всех трубопроводов в регионе требуется порядка 750 млрд рублей. При нынешнем финансировании работы могут растянуться на 12 лет. Звучат возражения, что сфера серьезно пострадала, когда предприятия коммунального комплекса передали в управление частникам. Но, уверен Смирнов, форма собственности — ООО или МУП — особой роли не играет. Куда важнее команда. «Чтобы там выполняли качественные услуги, необходимы грамотные специалисты. А чтобы были эффективные сотрудники, нужна и соответствующая зарплата. 20 тысяч у директора МУП при такой колоссальной нагрузке — не столько физической, сколько эмоциональной. Как у нас шутят, директоров МУПов должны назначать по решению суда», — добавил он. «Если мы еще на один-два года сдержим тарифы, то коммунальная услуга не будет предоставляться жителям частного сектора и многоквартирных домов. Во многих муниципалитетах износ сетей превышает 80%, тепловая энергия и вода просто не дойдут до потребителей. Во-вторых, работники сферы ЖКХ уйдут из сферы, если мы не поднимем им зарплаты», — добавил министр. Недавно федеральное правительство утвердило предельный размер индексации тарифов ЖКХ. В Свердловской области он сейчас составляет 9,5%, а с 1 января 2025 года будет на уровне 13%. Со второго полугодия предельно допустимое отклонение — 2,1%. При этом, как ранее объясняло URA.RU, главы могут попросить поднять в их городе предельный размер хоть выше 20%, если обоснуют. Региональная энергетическая комиссия примет решение, да или нет. В Свердловской области этой возможностью воспользовались 55 муниципалитетов, и сейчас ждут ответ. В Нижнем Тагиле, например, предельный индекс хотят установить на уровне 18,1%, в Каменске-Уральском — до 22%. Осведомленный собеседник объяснял: на тарифах за воду повышение предельного индекса сильно не отразится. Если сейчас стоимость кубического метра находится в районе 22 рублей, то после увеличения [индекса до 15%] составит 28-29 рублей. Нормативный расход воды же на одного человека в месяц — 5,4 куба в месяц (по факту же люди потребляют меньше). «То есть четыре куба в месяц при стоимости 22 рубля — это 88 рублей в месяц. Четыре куба при индексе роста 20% — 105,6 рубля в месяц», — объяснил логику собеседник. Более выраженным рост тарифов будет за тепло. При этом все региональные меры поддержки сохранятся: семьям, где платежи за коммуналку превышают совокупный семейный доход, и малоимущим расходы будут компенсировать из бюджета.