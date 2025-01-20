Baza: охранник монастыря в Калужской области совратил третьеклассницу

В Козельске 55-летний охранник монастыря Оптина пустынь задержан по подозрению в совращении третьеклассницы. Как сообщает telegram-канал Baza, Сергей познакомился с девочкой еще летом 2024 года.
«Мужчина водил школьницу к себе домой в квартиру на Майской улице и совращал ее... Спустя какое-то время девочка рассказала о случившемся родителям», — говорится в публикации. По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
О связи охранника с девочкой стало известной в январе этого года. 16 числа мужчину задержали. Согласно следствию, Сергей познакомился с ученицей третьего класса, пока она проживала в Калуге и приезжала в Козельск на время каникул.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК. Ответ ожидается.
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