Baza: охранник монастыря в Калужской области совратил третьеклассницу

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По версии следствия, мужчина познакомился со школьницей летом прошлого года
По версии следствия, мужчина познакомился со школьницей летом прошлого года Фото:

В Козельске 55-летний охранник монастыря Оптина пустынь задержан по подозрению в совращении третьеклассницы. Как сообщает telegram-канал Baza, Сергей познакомился с девочкой еще летом 2024 года.

«Мужчина водил школьницу к себе домой в квартиру на Майской улице и совращал ее... Спустя какое-то время девочка рассказала о случившемся родителям», — говорится в публикации. По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

О связи охранника с девочкой стало известной в январе этого года. 16 числа мужчину задержали. Согласно следствию, Сергей познакомился с ученицей третьего класса, пока она проживала в Калуге и приезжала в Козельск на время каникул.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК. Ответ ожидается. 

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В Козельске 55-летний охранник монастыря Оптина пустынь задержан по подозрению в совращении третьеклассницы. Как сообщает telegram-канал Baza, Сергей познакомился с девочкой еще летом 2024 года. «Мужчина водил школьницу к себе домой в квартиру на Майской улице и совращал ее... Спустя какое-то время девочка рассказала о случившемся родителям», — говорится в публикации. По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». О связи охранника с девочкой стало известной в январе этого года. 16 числа мужчину задержали. Согласно следствию, Сергей познакомился с ученицей третьего класса, пока она проживала в Калуге и приезжала в Козельск на время каникул. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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