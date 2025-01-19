Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский договорился с подрядчиком о дополнительном утеплении детсада «Синяя птица». Родители и заведующая старейшим детсадом города пожаловались на холод — дети были вынуждены спать в теплых пижамах из-за низкой температуры. Титовский сообщил в своих соцсетях, что посетил «Синюю птицу» с проверкой.
«Как и обещал, с утра выехал в детский сад „Синяя птица“ с проверкой результатов выполненных работ. Оперативные мероприятия позволили повысить температуру в группах на втором этаже, сегодня она соответствует нижнему пределу нормы. Прохладно в одном из музыкальных классов. Это все требует исправлений, в том числе в рамках гарантийных обязательств», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.
Он договорился с подрядчиком, что тот добавит радиаторов в кабинетах на втором этаже и оборудует теплый пол в музыкальном классе. Также подрядчик заменит двери эвакуационных выходов на более теплые, в том числе и в помещении с бассейном. Комплекс работ, по сообщению Титовского, подрядчик будет выполнять без остановки работы детсада — в вечернее время и в выходные дни.
Источник URA.RU сообщил, что родители, чьи дети посещают «Синюю птицу», письменно обратились к Титовскому и в прокуратуру Салехарда. Ранее агентство писало, что мэр Салехарда поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию в детском саду «Синяя птица», в котором замерзают дети. «Ни о каких трех неделях речи даже не идет! Обозначил ответственных, в понедельник проверю лично», — написал Алексей Титовский в telegram-канале.
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