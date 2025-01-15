В ЯНАО дети замерзают в отреставрированном за 300 миллионов рублей детсаду

Родители из Салехарда (ЯНАО) пожаловались на холод в старейшем детском саду города «Синяя птица», который был построен в 1988 году, а недавно в нем сделали капитальный ремонт. По данным госзакупок контракт на реконструкцию садика должен был составить не менее 300 миллионов рублей. Однако жительница Салехарда связалась с URA.RU и сообщила, что температура воздуха в учреждении не превышает 17 градусов, а дети вынуждены спать в холодном помещении.
«У нас в „Синей птице“ ужасно холодно — дети замерзают, мы не можем эту проблему решить. Малыши ходят в пуховиках — там очень холодно. Мы отдаем детей, а забираем их ледяными», — сообщила корреспонденту URA.RU жительница Салехарда.
Проблемы с отоплением не наблюдались в осенний период, так как ноябрь выдался теплым, но с наступлением морозов температура воздуха в детсаду упала. Представительница родителей обращалась в местный департамент образования 13 и 14 января. Заведующая детсадом также написала несколько писем с просьбой проверить помещения на соблюдение температурного режима.
«Проблема наблюдается на втором этаже. Когда я разговаривала с воспитателем, та рассказала, что в детской спальне очень холодно, поэтому всех родителей попросили принести детям теплые пижамы. При этом на первом этаже дети буквально умирают от жары. Родители уже готовы купить за свой счет увлажнители воздуха — в помещении очень сухо и дышать нечем», — поделилась женщина.
Она рассказала URA.RU и о другой проблеме — двери заклинивает на входной группе со стороны улицы Губкина, такая же проблема и на дверях в детские группы. Родители связывают это с плохим качеством дверных ручек. «Мы не можем попасть в группу. Если завтра будет пожар, то что, наших малышей будут со второго этажа выкидывать? — ручки на дверях не работают», — отметила родительница. Она направила обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру Салехарда с просьбой разобраться.
URA.RU связалось с администрацией Салехарда. Там сообщили, что сотрудники Управления капитального строительства посетили сад утром 16 января. Они выяснили, что в двух кабинетах были завоздушены батареи, а несколько подсобных помещений нуждаются в утеплении.
«На сегодняшний момент поступила жалоба по холоду в групповых ячейках. Специалисты выехали на место и обнаружили, что проблема в части пожарных выходов — очень некачественно выполнены уплотнения. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация данную проблему решит в течение двух-трех недель. На данный момент информация подрядчику передана, организация заказывает уплотнения», — сообщил заказчик по капитальному ремонту детского сада «Синяя птица» Константин Сухарев.
Он отметил, что специалисты обследовали все холодные участки, а обслуживающая организация выполнила регулировку отопления. Источник URA.RU сообщила, что специалисты действительно выехали на место, а в саду стало немного теплее.
Ранее агентство сообщало, что готовность дошкольного учреждения «Синяя птица» к открытию оценила депутатская комиссия, реконструкция детского сада длилась полтора года. Также в Салехарде в детском саду «Росинка» воспитатель перед детьми унизила одну из воспитанниц, заявив, что она выглядит некрасиво.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!