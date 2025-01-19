В новом пермском зоопарке скоро появится вольер для львов. Подрядчик устранил недостатки и активно ведет строительство, рассказал в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Одной из основных тем еженедельного обхода на зоопарке стало строительство львятника. Подрядчик оперативно устранил предыдущие недочеты, работы идут активно. Скоро у царей зверей появится новый дом», — поделился Черепанов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию ряд новых помещений. Это вольеры для волков, медведей, енотов и других животных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!