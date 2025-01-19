19 января 2025

В пермском зоопарке скоро появится львятник. Видео

В новом зоопарке в Перми завершают строительство львятника
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик устранил недочеты, допущенные при строительстве вольера для львов
Подрядчик устранил недочеты, допущенные при строительстве вольера для львов Фото:

В новом пермском зоопарке скоро появится вольер для львов. Подрядчик устранил недостатки и активно ведет строительство, рассказал в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Одной из основных тем еженедельного обхода на зоопарке стало строительство львятника. Подрядчик оперативно устранил предыдущие недочеты, работы идут активно. Скоро у царей зверей появится новый дом», — поделился Черепанов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию ряд новых помещений. Это вольеры для волков, медведей, енотов и других животных.

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В новом пермском зоопарке скоро появится вольер для львов. Подрядчик устранил недостатки и активно ведет строительство, рассказал в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Одной из основных тем еженедельного обхода на зоопарке стало строительство львятника. Подрядчик оперативно устранил предыдущие недочеты, работы идут активно. Скоро у царей зверей появится новый дом», — поделился Черепанов. Ранее URA.RU рассказывало, что в новом зоопарке Перми ввели в эксплуатацию ряд новых помещений. Это вольеры для волков, медведей, енотов и других животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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