Православные праздники 21 января: приметы и традиции

На вторник, 21 января 2025 года, выпадает сразу несколько православных праздников и дней памяти. URA.RU рассказывает, что отмечают 21 января христиане.
Емелин день
На Емелин день продолжался период застолий, которые начались днем ранее, на праздник Ивана-бражника. Только если 20 января в народе выпивали за счастье будущих жен, то на следующий день очередь доходила до парней. Собравшись за столом, гости «заливали» супружество будущего жениха спиртным. Считалось, что если хорошо отметить Емелин день, то любая пара в итоге начнет жить счастливо.
Также на празднике угощали крестных родителей: считалось, что довольные и сытые кум и кума принесут здоровье и счастье детям. Крестные же не приходили на застолье с пустыми руками — они дарили родителям мыло и полотенце. На следующее купание нужно было намылить ребенка и вытереть этим полотенцем, сказав «С гуся вода, с моего дитятка худоба».
Существуют и приметы на Емелин день, по которым можно определить, чего ждать от погоды. Иней на деревьях намекал на пасмурное и дождливое лето. Если вечером резко стемнеет, то в скором времени испортится погода. А ветер с юга указывает на то, что летом будет много дождей и гроз.
День памяти Емилиана Кизического
В православных храмах 21 января вспоминают преподобного епископа Емилиана Кизического. Он жил в IX веке в Италии. Емилиан проповедовал христианство и обращал сотни язычников в веру, а перебравшись в Требию, стал священником. Однако вскоре император, который не одобрял почитания икон, лишил епископа сана и бросил в темницу.
Емилиану Кизическому предлагали отречься от веры, но святой стоял на своем. Тогда ему приказали отрубить голову. Но меч, коснувшись шеи Емилиана, вдруг стал мягким, и не причинил вреда святому. Тогда и палач уверовал в Христа. Но чудо не спасло Емилиана от мученической смерти.
День памяти преподобной Домники Константинопольской
Преподобная Домника прибыла в Константинополь из Карфагена в V веке. Приняв крещение, святая поступила в монастырь. Домника прославилась своими чудесами: святая исцеляла больных молитвами и предсказывала будущее. Всю свою жизнь Домника провела в монастыре и умерла в глубокой старости.
День памяти Григория Печерского
Григорий Печерский жил в XI веке. В монахи святого постриг преподобный Феодосий Печерский. В своем жилище Григорий хранил лишь книги, а все время в монастыре посвящал работе и молитве.
Григорий Чудотворец ухаживал за яблонями в монастырском саду. Воры регулярно прокрадывались, чтобы украсть яблоки, но святой не ругал, а наставлял их, после чего преступники каялись и начинали вести честную жизнь. Но когда один из воров напал на святого и преступника заключили под стражу, Григорий продал все свои книги, чтобы на полученные деньги освободить напавшего из-под стражи.
В 1093 году Григорий Чудотворец встретил войско Ростислава Всеволодовича, идущее на половцев. Святой предостерег князя, сказав, что его армию ждет гибель. Разгневанный полководец приказал утопить монаха в реке. Однако вскоре и сам утонул, спасаясь от армии противника.
День памяти Григория Затворника
Григорий Затворник жил на рубеже XII — XIV веков в Лавре. Преподобный прославился постом и молитвой: всю свою жизнь Григорий ел лишь овощи и травы, запивая их водой. За праведную жизнь святой получил дар чудотворения. Григорий Затворник исцелял больных, давая им невареную траву.
День памяти Геогрия Хозевита
Преподобный Геогрий Хозевит родился на Кипре в VII веке, однако после смерти родителей решил отправиться в Палестину к святым местам. Между Иорданом и Иерусалимом святой построил общину, став ее настоятелем. Своим примером он подавал юным монахам образец настоящего христианина и мирно скончался в старости.
День памяти Исидора Юрьевского
Святой Исидор служил в Никольском храме в XV веке. Однажды к священникам пришли литовцы и потребовали, чтобы храм стал не православный, а католический. Исидор Юрьевский ответил, что скорее примет мученическую смерть, чем подчинится чужой вере. Вместе с ним на защиту храма встали 72 прихожанина церкви. Всех их утопили в реке Амовже.
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