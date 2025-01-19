19 января 2025
18 января 2025

Anna Asti даст дополнительный концерт в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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На фоне ажиотажа фанатов Asti выступит с дополнительным концертом в Сургуте
На фоне ажиотажа фанатов Asti выступит с дополнительным концертом в Сургуте Фото:

Поп-звезда Anna Asti выступит с дополнительным концертом в Сургуте (ХМАО). Сначала в графике артистки был запланирован только один концерт в городе — в Международный женский день.

«Anna Asti. 9 марта, сольный концерт Сургут (дополнительный концерт)», — следует из расписания гастрольного тура, опубликованного на официальном сайте звезды.

Концерт артистки 8 марта пройдет в Сургуте при полном аншлаге: на момент публикации билеты оказались полностью раскуплены, свободные места остались только на танцплощадке.

Asti также выйдет на сцену и в Ханты-Мансийске. Там билеты раскупают не так быстро, как в Сургуте.

В 2025 году в ХМАО также ожидаются гастроли эстрадных артистов, рок- и поп-звезд. Среди них — SHAMAN, Григорий Лепс, Елена Ваенга, «Любэ» и рок-группа The Hatters.

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Поп-звезда Anna Asti выступит с дополнительным концертом в Сургуте (ХМАО). Сначала в графике артистки был запланирован только один концерт в городе — в Международный женский день. «Anna Asti. 9 марта, сольный концерт Сургут (дополнительный концерт)», — следует из расписания гастрольного тура, опубликованного на официальном сайте звезды. Концерт артистки 8 марта пройдет в Сургуте при полном аншлаге: на момент публикации билеты оказались полностью раскуплены, свободные места остались только на танцплощадке. Asti также выйдет на сцену и в Ханты-Мансийске. Там билеты раскупают не так быстро, как в Сургуте. В 2025 году в ХМАО также ожидаются гастроли эстрадных артистов, рок- и поп-звезд. Среди них — SHAMAN, Григорий Лепс, Елена Ваенга, «Любэ» и рок-группа The Hatters.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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