Поп-звезда Anna Asti выступит с дополнительным концертом в Сургуте (ХМАО). Сначала в графике артистки был запланирован только один концерт в городе — в Международный женский день.
«Anna Asti. 9 марта, сольный концерт Сургут (дополнительный концерт)», — следует из расписания гастрольного тура, опубликованного на официальном сайте звезды.
Концерт артистки 8 марта пройдет в Сургуте при полном аншлаге: на момент публикации билеты оказались полностью раскуплены, свободные места остались только на танцплощадке.
Asti также выйдет на сцену и в Ханты-Мансийске. Там билеты раскупают не так быстро, как в Сургуте.
В 2025 году в ХМАО также ожидаются гастроли эстрадных артистов, рок- и поп-звезд. Среди них — SHAMAN, Григорий Лепс, Елена Ваенга, «Любэ» и рок-группа The Hatters.
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