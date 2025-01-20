Начальники и другие сотрудники курганского департамента АПК опасаются нового директора ведомства Сергея Борисова из Тюмени. Они переживают, что варяг может начать формировать новую команду и некоторым не останется в ней места. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.
«Варяг приехал в Курган, его представили коллективу департамента АПК. У подчиненных он вызвал разные эмоции. Некоторые уже начали серьезно переживать за свои места. Опасаются, что директор может начать чистку слабых и малоэффективных работников для формирования новой команды. При этом также надеются, что тюменец сможет спасти ведомство от кадрового голода», — сообщили источники.
Сергея Борисова назначили врио директора департамента АПК 20 января. До переезда в Курган он работал в тюменском департаменте финансов на должности начальника отдела бюджетирования агропромышленного комплекса и природопользования. Это уже пятая кадровая перестановка в департаменте АПК за год. До Борисова ведомством руководил Павел Кощеев. Врио главы после него также были Татьяна Сандакова, Алексей Кремлев и Антон Притчин.
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