Украинского офицера обвинили в укрытии от дрона за спиной ребенка

Украинский офицер использовал ребенка как живой щит, когда перемещался на передовые позиции на донецком направлении. Об этом рассказал начальник группы FPV-дронов разведывательной роты ВС РФ.
«Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер ВСУ вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону», — передает слова разведчика РИА Новости. Он добавил, что разведчики заметили внедорожник ВСУ с командным составом. Инцидент произошел, когда российский дрон начал нацеливаться на автомобиль. Оператор дрона в последний момент смог изменить траекторию, подчеркнул разведчик.
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