Украинского офицера обвинили в укрытии от дрона за спиной ребенка

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Офицер ВСУ хотел защититься с помощью ребенка
Офицер ВСУ хотел защититься с помощью ребенка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский офицер использовал ребенка как живой щит, когда перемещался на передовые позиции на донецком направлении. Об этом рассказал начальник группы FPV-дронов разведывательной роты ВС РФ.

«Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер ВСУ вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону», — передает слова разведчика РИА Новости. Он добавил, что разведчики заметили внедорожник ВСУ с командным составом. Инцидент произошел, когда российский дрон начал нацеливаться на автомобиль. Оператор дрона в последний момент смог изменить траекторию, подчеркнул разведчик.

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Украинский офицер использовал ребенка как живой щит, когда перемещался на передовые позиции на донецком направлении. Об этом рассказал начальник группы FPV-дронов разведывательной роты ВС РФ. «Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер ВСУ вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону», — передает слова разведчика РИА Новости. Он добавил, что разведчики заметили внедорожник ВСУ с командным составом. Инцидент произошел, когда российский дрон начал нацеливаться на автомобиль. Оператор дрона в последний момент смог изменить траекторию, подчеркнул разведчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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