Окончено следствие по делу о взятках пермского завода генералу Шамарину

Завершены следственные действия по уголовному делу бывшего замначальника Генштаба Вадима Шамарина, который получил взятки от топ-менеджеров пермского завода «Телта». Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.
«Военными следователями завершены следственные действия по делу Шамарина. На время следствия генерал был отправлен в СИЗО, а его имущество арестовано», — пояснили в ведомстве.
По версии следствия, Шамарин получил от топ-менеджеров пермской «Телты» 36 млн рублей. Взятки передавались с 2019 по 2023 год. За это Шамарин завышал стоимость и объемы поставляемого «Телтой» оборудования.
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