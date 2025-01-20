Окончено следствие по делу о взятках пермского завода генералу Шамарину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В СКР завершены следственные действия по делу Вадима Шамарина
В СКР завершены следственные действия по делу Вадима Шамарина Фото:

Завершены следственные действия по уголовному делу бывшего замначальника Генштаба Вадима Шамарина, который получил взятки от топ-менеджеров пермского завода «Телта». Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.

«Военными следователями завершены следственные действия по делу Шамарина. На время следствия генерал был отправлен в СИЗО, а его имущество арестовано», — пояснили в ведомстве.

По версии следствия, Шамарин получил от топ-менеджеров пермской «Телты» 36 млн рублей. Взятки передавались с 2019 по 2023 год. За это Шамарин завышал стоимость и объемы поставляемого «Телтой» оборудования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завершены следственные действия по уголовному делу бывшего замначальника Генштаба Вадима Шамарина, который получил взятки от топ-менеджеров пермского завода «Телта». Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. «Военными следователями завершены следственные действия по делу Шамарина. На время следствия генерал был отправлен в СИЗО, а его имущество арестовано», — пояснили в ведомстве. По версии следствия, Шамарин получил от топ-менеджеров пермской «Телты» 36 млн рублей. Взятки передавались с 2019 по 2023 год. За это Шамарин завышал стоимость и объемы поставляемого «Телтой» оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...