19 января 2025

Нефтяные компании ХМАО в шесть раз увеличили долги по кредитам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Долги нефтяных компаний ХМАО выросли в шесть раз
Долги нефтяных компаний ХМАО выросли в шесть раз Фото:

Нефтяные предприятия ХМАО за год нарастили долги по кредитам в шесть раз — до 62 миллиардов рублей. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что в 2023-м году просроченная задолженность добывающих компаний составляла 10,4 млрд руб.

«В 2023 году просроченная кредитная задолженность организаций, задействованных в сфере добычи полезных ископаемых ХМАО, составляла 10387,2 млн рублей. В 2024 году она выросла до 62 027 миллионов», — привел статистику Тюменьстат.

Общая сумма просроченной задолженности всех компаний округа на конец октября 2024 года составила 71,7 миллиарда рублей. Большая часть — 62 миллиарда — приходится на нефтяников. Для сравнения, у строителей долгов накопилось на 3,6 миллиарда, а у энергетиков — на 2,6 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что убытки компаний ХМАО за десять месяцев 2024 года составили 46,3 миллиарда рублей. Больше всего потеряли как раз предприятия, добывающие полезные ископаемые — 36 млрд руб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нефтяные предприятия ХМАО за год нарастили долги по кредитам в шесть раз — до 62 миллиардов рублей. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что в 2023-м году просроченная задолженность добывающих компаний составляла 10,4 млрд руб. «В 2023 году просроченная кредитная задолженность организаций, задействованных в сфере добычи полезных ископаемых ХМАО, составляла 10387,2 млн рублей. В 2024 году она выросла до 62 027 миллионов», — привел статистику Тюменьстат. Общая сумма просроченной задолженности всех компаний округа на конец октября 2024 года составила 71,7 миллиарда рублей. Большая часть — 62 миллиарда — приходится на нефтяников. Для сравнения, у строителей долгов накопилось на 3,6 миллиарда, а у энергетиков — на 2,6 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что убытки компаний ХМАО за десять месяцев 2024 года составили 46,3 миллиарда рублей. Больше всего потеряли как раз предприятия, добывающие полезные ископаемые — 36 млрд руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...