Нефтяные компании ХМАО в шесть раз увеличили долги по кредитам

Нефтяные предприятия ХМАО за год нарастили долги по кредитам в шесть раз — до 62 миллиардов рублей. Аналитики Тюменьстата сообщили URA.RU, что в 2023-м году просроченная задолженность добывающих компаний составляла 10,4 млрд руб.
«В 2023 году просроченная кредитная задолженность организаций, задействованных в сфере добычи полезных ископаемых ХМАО, составляла 10387,2 млн рублей. В 2024 году она выросла до 62 027 миллионов», — привел статистику Тюменьстат.
Общая сумма просроченной задолженности всех компаний округа на конец октября 2024 года составила 71,7 миллиарда рублей. Большая часть — 62 миллиарда — приходится на нефтяников. Для сравнения, у строителей долгов накопилось на 3,6 миллиарда, а у энергетиков — на 2,6 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что убытки компаний ХМАО за десять месяцев 2024 года составили 46,3 миллиарда рублей. Больше всего потеряли как раз предприятия, добывающие полезные ископаемые — 36 млрд руб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!