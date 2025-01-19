19 января 2025

Жители ХМАО бросились распродавать наряженные елки после Нового года. Скрин

Югорчане предлагают купить на следующий год наряженные елки по 40 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За наряженные елки югорчане просят по 30-40 тысяч рублей
За наряженные елки югорчане просят по 30-40 тысяч рублей Фото:

После новогодних праздников югорчане стали массово избавляться от наряженных елок с помощью сервисов объявлений. Цены на них доходят до 40 тысяч рублей.

«Больше шансов продать уже укомплектованную елку, чем „голую“. Так покупка кажется выгоднее. Сейчас многие предлагают купить дерево с гирляндой „роса“ — трендовым украшением. Объявления привлекают в основном запасливых клиентов», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов.

За последнюю пару недель на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже елок в комплекте с игрушками, гирляндами и другими аксессуарами. Продавцы отмечают, что деревья использовались всего лишь раз. «Все игрушки и гирлянды уже закреплены на елке, вам не придется ее украшать», — следует из описания товара, который продавец оценил почти в 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как выгодно избавиться от натуральных елок. Например, дерево можно превратить в веник для бани или ароматизатор.

Югорчане просят за наряженные елки по 30-40 тысяч рублей
Югорчане просят за наряженные елки по 30-40 тысяч рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После новогодних праздников югорчане стали массово избавляться от наряженных елок с помощью сервисов объявлений. Цены на них доходят до 40 тысяч рублей. «Больше шансов продать уже укомплектованную елку, чем „голую“. Так покупка кажется выгоднее. Сейчас многие предлагают купить дерево с гирляндой „роса“ — трендовым украшением. Объявления привлекают в основном запасливых клиентов», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов. За последнюю пару недель на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже елок в комплекте с игрушками, гирляндами и другими аксессуарами. Продавцы отмечают, что деревья использовались всего лишь раз. «Все игрушки и гирлянды уже закреплены на елке, вам не придется ее украшать», — следует из описания товара, который продавец оценил почти в 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как выгодно избавиться от натуральных елок. Например, дерево можно превратить в веник для бани или ароматизатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...