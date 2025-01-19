После новогодних праздников югорчане стали массово избавляться от наряженных елок с помощью сервисов объявлений. Цены на них доходят до 40 тысяч рублей.
«Больше шансов продать уже укомплектованную елку, чем „голую“. Так покупка кажется выгоднее. Сейчас многие предлагают купить дерево с гирляндой „роса“ — трендовым украшением. Объявления привлекают в основном запасливых клиентов», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов.
За последнюю пару недель на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже елок в комплекте с игрушками, гирляндами и другими аксессуарами. Продавцы отмечают, что деревья использовались всего лишь раз. «Все игрушки и гирлянды уже закреплены на елке, вам не придется ее украшать», — следует из описания товара, который продавец оценил почти в 40 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, как выгодно избавиться от натуральных елок. Например, дерево можно превратить в веник для бани или ароматизатор.
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