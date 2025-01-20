Элитному курорту на челябинском озере суд отказал в увеличении этажности отеля

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Суд отказался разрешать увеличивать этажность отеля на Тургояке
Суд отказался разрешать увеличивать этажность отеля на Тургояке Фото:

Элитному курорту «Золотой пляж» на озере Тургояк под Миассом Арбитражный суд Челябинской области отказал в увеличении этажности отеля. Как сообщила пресс-служба арбитража, также компания собиралась вырубить растительность, но теперь не сможет этого сделать.

«Рассматривалось дело по заявлению ООО „Золотой пляж“ о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства на земельном участке. В судебном заседании оглашена резолютивная часть решения: в удовлетворении заявленных требований отказано», — сообщили в суде.

Высоту здания предприниматели собирались поднять до 10-ти этажей, процент зеленых насаждений снизить с 50% до 40%. Оспаривался отказ, выставленный мэрией Миасса.

В январе 2024 года мэрия выиграла другой спор с «Золотым пляжем». В 2008 году предприниматели арендовали земельный участок, но задолжали арендную плату. Юристы компании тогда выставили свои возражения. 

При подготовке URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы ожидаются и будут опубликованы по мере поступления.

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Элитному курорту «Золотой пляж» на озере Тургояк под Миассом Арбитражный суд Челябинской области отказал в увеличении этажности отеля. Как сообщила пресс-служба арбитража, также компания собиралась вырубить растительность, но теперь не сможет этого сделать. «Рассматривалось дело по заявлению ООО „Золотой пляж“ о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства на земельном участке. В судебном заседании оглашена резолютивная часть решения: в удовлетворении заявленных требований отказано», — сообщили в суде. Высоту здания предприниматели собирались поднять до 10-ти этажей, процент зеленых насаждений снизить с 50% до 40%. Оспаривался отказ, выставленный мэрией Миасса. В январе 2024 года мэрия выиграла другой спор с «Золотым пляжем». В 2008 году предприниматели арендовали земельный участок, но задолжали арендную плату. Юристы компании тогда выставили свои возражения.  При подготовке URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы ожидаются и будут опубликованы по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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