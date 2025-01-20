Отстраненный Бастрыкиным глава челябинского СУ СКР Колбасин вернулся к работе

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Александр Колбасин, Челябинск
Алексей Колбасин получил первое поручение после отстранения Фото:

Начальник СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин вернулся к выполнению своих обязанностей после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин отстранил его из-за уголовного дела, касающегося драки в ОЦ №5. Информация об этом появилась в сообщении Центрального аппарата.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.

До этого все поручения Бастрыкина были адресованы Константину Правосудову. Он возглавлял региональный следком в статусе и. о.

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Бастрыкин временно отстранил главу СУ СКР по Челябинской области Колбасина

Колбасина отстранили от руководства после истории с приговором участникам драки в ОЦ№5 Челябинска. Фигуранты дела — преимущественно русские парни — получили условные сроки. После Бастрыкин отметил, что зачинщиком драки стали представители одной из диаспор. Но они выступили в качестве потерпевших и свидетелей.

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Начальник СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин вернулся к выполнению своих обязанностей после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин отстранил его из-за уголовного дела, касающегося драки в ОЦ №5. Информация об этом появилась в сообщении Центрального аппарата. «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства. До этого все поручения Бастрыкина были адресованы Константину Правосудову. Он возглавлял региональный следком в статусе и. о. Колбасина отстранили от руководства после истории с приговором участникам драки в ОЦ№5 Челябинска. Фигуранты дела — преимущественно русские парни — получили условные сроки. После Бастрыкин отметил, что зачинщиком драки стали представители одной из диаспор. Но они выступили в качестве потерпевших и свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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