Отстраненный Бастрыкиным глава челябинского СУ СКР Колбасин вернулся к работе

20 января 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Алексей Колбасин получил первое поручение после отстранения Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области Начальник СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин вернулся к выполнению своих обязанностей после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин отстранил его из-за уголовного дела, касающегося драки в ОЦ №5. Информация об этом появилась в сообщении Центрального аппарата. «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства. До этого все поручения Бастрыкина были адресованы Константину Правосудову. Он возглавлял региональный следком в статусе и. о. Новость по теме Бастрыкин временно отстранил главу СУ СКР по Челябинской области Колбасина Колбасина отстранили от руководства после истории с приговором участникам драки в ОЦ№5 Челябинска. Фигуранты дела — преимущественно русские парни — получили условные сроки. После Бастрыкин отметил, что зачинщиком драки стали представители одной из диаспор. Но они выступили в качестве потерпевших и свидетелей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин вернулся к выполнению своих обязанностей после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин отстранил его из-за уголовного дела, касающегося драки в ОЦ №5. Информация об этом появилась в сообщении Центрального аппарата. «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства. До этого все поручения Бастрыкина были адресованы Константину Правосудову. Он возглавлял региональный следком в статусе и. о. Колбасина отстранили от руководства после истории с приговором участникам драки в ОЦ№5 Челябинска. Фигуранты дела — преимущественно русские парни — получили условные сроки. После Бастрыкин отметил, что зачинщиком драки стали представители одной из диаспор. Но они выступили в качестве потерпевших и свидетелей.