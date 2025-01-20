Отстраненный Бастрыкиным глава челябинского СУ СКР Колбасин вернулся к работе

Начальник СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин вернулся к выполнению своих обязанностей после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин отстранил его из-за уголовного дела, касающегося драки в ОЦ №5. Информация об этом появилась в сообщении Центрального аппарата.
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении ведомства.
До этого все поручения Бастрыкина были адресованы Константину Правосудову. Он возглавлял региональный следком в статусе и. о.
Колбасина отстранили от руководства после истории с приговором участникам драки в ОЦ№5 Челябинска. Фигуранты дела — преимущественно русские парни — получили условные сроки. После Бастрыкин отметил, что зачинщиком драки стали представители одной из диаспор. Но они выступили в качестве потерпевших и свидетелей.
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