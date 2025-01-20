Челябинский суд пересмотрел решение об отправке письма покойному экс-полпреду

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске пересмотрел решение о необходимости отправлять письмо покойному экс-полпреду президента РФ в регионе Николаю Суденкову. Как следует из определения суда, допущена описка, которая теперь исправлена. Дочь умершего Инессу Кромм освободили от обязанности связываться с покойным.
«Суд вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания. Названная описка подлежит исправлению», — отмечено в документе арбитража (имеется в распоряжении URA.RU).
О том, что Суденков 20 июля 2023 года скончался, финансовый управляющий Игнат Борисов установил на основании свидетельства о смерти. На момент принятия апелляционной жалобы Кромм суд, отмечено в определении, знал о кончине экс-чиновника.
Требование об ознакомлении участников процесса с жалобой Кромм появилось, поскольку в завещании Суденкова было указано несколько наследников. Их и имел в виду суд, понуждая дочь умершего писать покойному отцу. Уведомить их понадобилось, так как предметом апелляционного пересмотра стал вопрос реализации имущества умершего должника.
Как URA.RU пояснил адвокат Михаил Васильев, сложностей с уведомлением наследников не возникнет. После исправления описки участники процесса смогут сосредоточиться непосредственно на перипетиях дела.
Имущество экс-чиновника выставлено на продажу до 6 марта. В декабре 2016 года суд признал Суденкова банкротом, что произошло за полтора года до его смерти. Суденков занимал должность представителя правительства с 1997 года до ликвидации этого поста в 2000 году.
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