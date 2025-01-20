20 января 2025

Выигравший выборы в Коркино депутат Голубков ушел добровольцем на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский депутат отправился на СВО
Челябинский депутат отправился на СВО Фото:
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Выигравший выборы в Коркино (Челябинская область) в сентябре минувшего года депутат Николай Голубков подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Орел.

«На службу в зону проведения специальной военной операции проводили нашего депутата Николая Голубкова. Он вместе с „Боевым братством“ уже не единожды был на передовой, доставляя гуманитарную помощь, которая собиралась всеми коркинцами. Будучи там, он не смог оставаться в стороне от происходящего и принял волевое решение, вызывающее огромное уважение», — сообщил Орел.

Накануне отъезда Голубков передал Орлу на хранение привезенный с линии фронта подписанный участниками СВО флаг Коркинского округа. Орел подчеркнул, что гордится поступком земляка, и пожелал ему вернуться с победой.

Голубков стал депутатом осенью прошлого года. Он был выдвинут «Единой Россией» и набрал в несколько раз больше голосов, чем все его соперники вместе взятые. Голубков является членом боевого братства «Коркино Еткуль 174», становился человеком года Коркинского округа за 2023 год.

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Выигравший выборы в Коркино (Челябинская область) в сентябре минувшего года депутат Николай Голубков подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Орел. «На службу в зону проведения специальной военной операции проводили нашего депутата Николая Голубкова. Он вместе с „Боевым братством“ уже не единожды был на передовой, доставляя гуманитарную помощь, которая собиралась всеми коркинцами. Будучи там, он не смог оставаться в стороне от происходящего и принял волевое решение, вызывающее огромное уважение», — сообщил Орел. Накануне отъезда Голубков передал Орлу на хранение привезенный с линии фронта подписанный участниками СВО флаг Коркинского округа. Орел подчеркнул, что гордится поступком земляка, и пожелал ему вернуться с победой. Голубков стал депутатом осенью прошлого года. Он был выдвинут «Единой Россией» и набрал в несколько раз больше голосов, чем все его соперники вместе взятые. Голубков является членом боевого братства «Коркино Еткуль 174», становился человеком года Коркинского округа за 2023 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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