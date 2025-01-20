Выигравший выборы в Коркино депутат Голубков ушел добровольцем на СВО

Выигравший выборы в Коркино (Челябинская область) в сентябре минувшего года депутат Николай Голубков подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Орел.
«На службу в зону проведения специальной военной операции проводили нашего депутата Николая Голубкова. Он вместе с „Боевым братством“ уже не единожды был на передовой, доставляя гуманитарную помощь, которая собиралась всеми коркинцами. Будучи там, он не смог оставаться в стороне от происходящего и принял волевое решение, вызывающее огромное уважение», — сообщил Орел.
Накануне отъезда Голубков передал Орлу на хранение привезенный с линии фронта подписанный участниками СВО флаг Коркинского округа. Орел подчеркнул, что гордится поступком земляка, и пожелал ему вернуться с победой.
Голубков стал депутатом осенью прошлого года. Он был выдвинут «Единой Россией» и набрал в несколько раз больше голосов, чем все его соперники вместе взятые. Голубков является членом боевого братства «Коркино Еткуль 174», становился человеком года Коркинского округа за 2023 год.
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