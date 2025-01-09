09 января 2025

Когда объявляют актировки для школьников в ХМАО. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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При какой температуре объявляют актировки в городах ХМАО
При какой температуре объявляют актировки в городах ХМАО Фото:

Актированные дни объявляют при неблагоприятных погодных условиях — сильном морозе либо ветре. Графиком температурного режима, при котором отменяется учебный процесс в школах поделилась новоаганская ОЗШ Нижневартовского района.

«Актировка объявляется при -29, либо при -24 и ветре более 10 м/c с 1 по 4 классы», — сообщается на сайте. Также на актировку по 4 классы стоит рассчитывать при температуре воздуха -25, -27 и ветре 5-10 м/c.

С 1 по 8 классы актированный день объявляют при -32, а также при -27, если ветер более 10м/с . Актировку с 1 по 11 классы объявят, если температура воздуха опустится до -36 и до -31 с ветром более 10м/с .

График температурного режима, при котором объявляют актировки в ХМАО
График температурного режима, при котором объявляют актировки в ХМАО
Фото:

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Актированные дни объявляют при неблагоприятных погодных условиях — сильном морозе либо ветре. Графиком температурного режима, при котором отменяется учебный процесс в школах поделилась новоаганская ОЗШ Нижневартовского района. «Актировка объявляется при -29, либо при -24 и ветре более 10 м/c с 1 по 4 классы», — сообщается на сайте. Также на актировку по 4 классы стоит рассчитывать при температуре воздуха -25, -27 и ветре 5-10 м/c. С 1 по 8 классы актированный день объявляют при -32, а также при -27, если ветер более 10м/с . Актировку с 1 по 11 классы объявят, если температура воздуха опустится до -36 и до -31 с ветром более 10м/с .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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