Актированные дни объявляют при неблагоприятных погодных условиях — сильном морозе либо ветре. Графиком температурного режима, при котором отменяется учебный процесс в школах поделилась новоаганская ОЗШ Нижневартовского района.
«Актировка объявляется при -29, либо при -24 и ветре более 10 м/c с 1 по 4 классы», — сообщается на сайте. Также на актировку по 4 классы стоит рассчитывать при температуре воздуха -25, -27 и ветре 5-10 м/c.
С 1 по 8 классы актированный день объявляют при -32, а также при -27, если ветер более 10м/с . Актировку с 1 по 11 классы объявят, если температура воздуха опустится до -36 и до -31 с ветром более 10м/с .
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