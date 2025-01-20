В Кургане зафиксировано резкое снижение цен на аренду квартир. Средняя стоимость аренды на вторичном рынке упала до 18 834 рублей за объект, что на 16% ниже, чем неделей ранее, когда она составляла 21 920 рублей, говорится в аналитике данных сайта Restate.
«Рынок демонстрировал рост цен на арендные квартиры с октября 2024 года по 9 января 2025 года. После этой даты стоимость аренды резко упала», — говорится в отчете ресурса.
Причины снижения цен:
- Рост предложения. В Кургане активно строятся новые жилые комплексы, такие как ЖК в микрорайоне Заозерный и на набережной. Это увеличивает объем доступного жилья, снижая давление на рынок аренды.
- Снижение активности арендаторов. Январь традиционно считается «низким сезоном» для арендного рынка. Многие потенциальные арендаторы откладывают переезд до весны.
- Стабилизация спроса. По данным аналитиков, спрос на аренду в Кургане стабилизировался, а количество доступных объектов выросло на 5% за последний месяц.
На сегодняшний день разброс цен по городу варьируется от 10 000 до 160 000 рублей за объект. Например, гостинки и комнаты можно снять за минимальную стоимость в районе 10 000 рублей, а просторные двухкомнатные квартиры в новых ЖК сдаются за 30 000 рублей. В Кургане самой дорогой квартирой для аренды остаются «апартаменты Бэтмена» в «Бруснике», стоимостью 160 тысяч рублей в месяц, привлекающие внимание уникальным дизайном и комфортом.
Эксперты ожидают, что снижение цен продлится до конца зимы, после чего рынок аренды вернется к росту. Для тех, кто планирует арендовать квартиру в Кургане, сейчас самое подходящее время для заключения выгодных сделок.
В Кургане, после продолжительного периода роста цен на вторичное жилье, который достиг пика в ноябре 2024 года с максимальной стоимостью квадратного метра в 83 628 рублей, наблюдается снижение цен на аренду квартир. Это связано с увеличением предложения за счет строительства новых жилых комплексов и сезонным снижением активности арендаторов.
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