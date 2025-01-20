Мэр Екатеринбурга хочет войти в историю как строитель метро

Мэр Алексей Орлов намерен войти в историю Екатеринбурга как управленец, при котором продолжилось строительство метро. Об этом он рассказал в интервью директору ОТВ Элеоноре Расуловой для программы «Один день».
«Если сказать, о чем мечтаете как глава, то хотел бы такой след в истории города оставить, что при нашей команде, при команде губернатора [Евгения Куйвашева] продолжилось строительство метрополитена», — заявил Орлов. Добавив, что сам регулярно бывает в подземке.
Первая станция екатеринбургского метро — «Машиностроителей» — была запущена в апреле 1991 года. Последняя — «Чкаловская» — в 2012 году. Всего подземка имеет одну ветку и включает в себя девять станций. Вторую (она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать в 1988-м году, но все оказалось безрезультатно из-за отсутствия гарантий поддержки со стороны федерального руководства. С тех пор город стал грезить продолжением строительства метро.
С 2021-го власти изучают различные варианты, как продлить подземку. Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства.
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