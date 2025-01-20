В Тюмени похоронят военного, погибшего в зоне спецоперации

В Тюмени похоронят военного Артема Устинова, он погиб в октябре 2024 года в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в тюменском военно-поисковом отряде «Кречет» в соцсети «ВКонтакте».
«Артем — командир отделения 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, героически погиб в бою 18 октября 2024 года, защищая нашу Родину. Будучи раненым, он не покинул поле боя и своих товарищей и продолжил сражаться до последнего вздоха», — указано в сообщении.
Прощание с военным состоится 22 января. Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб Максим Костин. Он заключил контракт с Минобороны РФ во время срочной службы.
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