В Тюмени похоронят военного, погибшего в зоне спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным состоится 22 января
Прощание с военным состоится 22 января Фото:

В Тюмени похоронят военного Артема Устинова, он погиб в октябре 2024 года в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в тюменском военно-поисковом отряде «Кречет» в соцсети «ВКонтакте». 

«Артем — командир отделения 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, героически погиб в бою 18 октября 2024 года, защищая нашу Родину. Будучи раненым, он не покинул поле боя и своих товарищей и продолжил сражаться до последнего вздоха», — указано в сообщении.

Прощание с военным состоится 22 января. Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб Максим Костин. Он заключил контракт с Минобороны РФ во время срочной службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени похоронят военного Артема Устинова, он погиб в октябре 2024 года в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в тюменском военно-поисковом отряде «Кречет» в соцсети «ВКонтакте».  «Артем — командир отделения 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, героически погиб в бою 18 октября 2024 года, защищая нашу Родину. Будучи раненым, он не покинул поле боя и своих товарищей и продолжил сражаться до последнего вздоха», — указано в сообщении. Прощание с военным состоится 22 января. Ранее URA.RU писало, что в зоне СВО погиб Максим Костин. Он заключил контракт с Минобороны РФ во время срочной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...