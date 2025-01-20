20 января 2025

Нефтесервисная компания в ХМАО ищет специалиста для работы с американцами

«Пакер Сервис» ищет снабженца для доставки санкционных товаров из США в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтесервисная компания, работающая в ХМАО, ищет специалиста для доставки санкционного оборудования
Нефтесервисная компания, работающая в ХМАО, ищет специалиста для доставки санкционного оборудования Фото:

Нефтесервисная компания «Пакер Сервис», работающая на месторождениях в ХМАО, ищет снабженца, который знает способы доставки санкционного оборудования из США, Канады и стран ЕС. Специалисту обещают зарплату от 250 тысяч рублей.

«В „Пакер Сервис“ нужен руководитель отдела логистики с опытом доставки санкционных товаров из США, Канады, ЕС. Компания платит зарплату от 250 000 рублей на руки и компенсирует питание», — сообщил URA.RU представитель компании.

Снабженец должен будет организовать цепочку доставки товаров, следить за логистикой и таможенным оформлением, управлять командой, работать с валютными платежами и программами учета. От соискателей требуют высокий уровень знания английского языка и опыт работы с санкционкой от пяти лет. В компании уточнили, что сотрудник должен быть готов к командировкам на Крайний Север.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтесервисные компании ХМАО попали под санкции США. Информация была опубликована на официальном сайте американского минфина

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Нефтесервисная компания «Пакер Сервис», работающая на месторождениях в ХМАО, ищет снабженца, который знает способы доставки санкционного оборудования из США, Канады и стран ЕС. Специалисту обещают зарплату от 250 тысяч рублей. «В „Пакер Сервис“ нужен руководитель отдела логистики с опытом доставки санкционных товаров из США, Канады, ЕС. Компания платит зарплату от 250 000 рублей на руки и компенсирует питание», — сообщил URA.RU представитель компании. Снабженец должен будет организовать цепочку доставки товаров, следить за логистикой и таможенным оформлением, управлять командой, работать с валютными платежами и программами учета. От соискателей требуют высокий уровень знания английского языка и опыт работы с санкционкой от пяти лет. В компании уточнили, что сотрудник должен быть готов к командировкам на Крайний Север. Ранее URA.RU сообщало, что нефтесервисные компании ХМАО попали под санкции США. Информация была опубликована на официальном сайте американского минфина
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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