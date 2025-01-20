Нефтесервисная компания в ХМАО ищет специалиста для работы с американцами

Нефтесервисная компания «Пакер Сервис», работающая на месторождениях в ХМАО, ищет снабженца, который знает способы доставки санкционного оборудования из США, Канады и стран ЕС. Специалисту обещают зарплату от 250 тысяч рублей.
«В „Пакер Сервис“ нужен руководитель отдела логистики с опытом доставки санкционных товаров из США, Канады, ЕС. Компания платит зарплату от 250 000 рублей на руки и компенсирует питание», — сообщил URA.RU представитель компании.
Снабженец должен будет организовать цепочку доставки товаров, следить за логистикой и таможенным оформлением, управлять командой, работать с валютными платежами и программами учета. От соискателей требуют высокий уровень знания английского языка и опыт работы с санкционкой от пяти лет. В компании уточнили, что сотрудник должен быть готов к командировкам на Крайний Север.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтесервисные компании ХМАО попали под санкции США. Информация была опубликована на официальном сайте американского минфина
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