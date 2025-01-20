Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией
Российский президент Владимир Путин поздравил американского главу Дональда Трампа с официальным вступлением в должность. Об этом передает корреспондент URA.RU с заседания Совбеза.
«Россия поздравляет избранного президента США Трампа со вступлением в должность», — отмечается на заседании Совета безопасности. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
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