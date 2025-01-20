Захватившие заложников в скандальном СИЗО-1 планировали теракты

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Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО летом прошлого года, готовили теракты после побега
Преступники, захватившие заложников в ростовском СИЗО летом прошлого года, готовили теракты после побега Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Участники захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону летом 2024 года планировали совершить ряд терактов в Ингушетии после побега. Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.

«После [побега], используя близкие связи одного из фигурантов, [планировали] примкнуть к местным участникам незаконных вооруженных формирований. Используя полученное огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства, данные лица планировали совершить на территории республики ряд диверсионно-террористических актов, направленных против конституционного строя РФ», — говорится в сообщении службы безопасности, передает РИА Новости. 

В июле 2024 года в СИЗО-1 Ростова шестеро осужденных захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Преступники требовали предоставить им автомобиль для бегства с территории учреждения, а также оружие.

Причем всего за несколько дней до происшествия данный изолятор был назван одним из лучших в стране. По итогу восстание заключенных было подавлено в этот же день. Участники захвата заложников были ликвидированы силовыми службами.

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Участники захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону летом 2024 года планировали совершить ряд терактов в Ингушетии после побега. Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области. «После [побега], используя близкие связи одного из фигурантов, [планировали] примкнуть к местным участникам незаконных вооруженных формирований. Используя полученное огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства, данные лица планировали совершить на территории республики ряд диверсионно-террористических актов, направленных против конституционного строя РФ», — говорится в сообщении службы безопасности, передает РИА Новости.  В июле 2024 года в СИЗО-1 Ростова шестеро осужденных захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Преступники требовали предоставить им автомобиль для бегства с территории учреждения, а также оружие. Причем всего за несколько дней до происшествия данный изолятор был назван одним из лучших в стране. По итогу восстание заключенных было подавлено в этот же день. Участники захвата заложников были ликвидированы силовыми службами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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