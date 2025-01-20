Челябинский «Трактор» обыграл подмосковный «Витязь»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХК «Трактор» - ХК «Адмирал». Челябинск, хоккей, фукале закари, трактор - адмирал, зак
ХК «Трактор» на своем поле у «Витязя» выиграл со счетом 4:3 Фото:

ХК «Трактор» (Челябинск) на своем поле 20 января выиграл у «Витязя» (Московская область) со счетом 4:3. Победой над подмосковным клубом челябинцы открыли очередную домашнюю серию.

У челябинцев шайбы в ворота соперника забили Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Александр Рыков и Кэмпфер Стивен. В «Витязе» отличились Фредерик Готье, Владимир Галузин и Иван Чехович. Последнюю шайбу «Трактор» забил, введя шестого полевого игрока. «Трактор» продолжает лидировать в группе «Восток».

17 января «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в Нижнекамске. 22 января на своем ноле «Трактор» встречается с «Сибирью» (Новосибирск).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХК «Трактор» (Челябинск) на своем поле 20 января выиграл у «Витязя» (Московская область) со счетом 4:3. Победой над подмосковным клубом челябинцы открыли очередную домашнюю серию. У челябинцев шайбы в ворота соперника забили Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Александр Рыков и Кэмпфер Стивен. В «Витязе» отличились Фредерик Готье, Владимир Галузин и Иван Чехович. Последнюю шайбу «Трактор» забил, введя шестого полевого игрока. «Трактор» продолжает лидировать в группе «Восток». 17 января «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в Нижнекамске. 22 января на своем ноле «Трактор» встречается с «Сибирью» (Новосибирск).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...