Челябинский «Трактор» обыграл подмосковный «Витязь»

ХК «Трактор» (Челябинск) на своем поле 20 января выиграл у «Витязя» (Московская область) со счетом 4:3. Победой над подмосковным клубом челябинцы открыли очередную домашнюю серию.
У челябинцев шайбы в ворота соперника забили Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Александр Рыков и Кэмпфер Стивен. В «Витязе» отличились Фредерик Готье, Владимир Галузин и Иван Чехович. Последнюю шайбу «Трактор» забил, введя шестого полевого игрока. «Трактор» продолжает лидировать в группе «Восток».
17 января «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в Нижнекамске. 22 января на своем ноле «Трактор» встречается с «Сибирью» (Новосибирск).
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