Развлечения Спорт Челябинский «Трактор» разгромил «Нефтехимик» «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:2 17 января 2025 в 23:49 Размер текста - 17 + Челябинцы перехватили инициативу во второй половине матча Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче 17 января 2025 года, который состоялся в Нижнекамске. Игра закончилась со счетом 4:2, передает корреспондент URA.RU. Голами из команды «Трактор» отметились Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов, Григорий Дронов, а также Михаил Горюнов-Рольгизер. На 38-й минуте «Нефтехимик» смог сравнять счет — 2:2, однако затем потерял инициативу. Решающие шайбы в ворота соперников «Трактор» отправил на 51-й и 55-й минуте мачта. Это третья победа из четырех матчей, которые «черно-белые» провели на выезде. Уже в понедельник, 20 января, челябинцы начнут домашнюю серию. Как сообщало URA.RU ранее, «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска устроили «перестрелку» в матче 15 января. «Черно-белые» трижды выходили вперед, и трижды сибиряки сравнивали счет. Игра завершилась победой челябинцев. В понедельник, 13 января, «Трактор» в гостях обыграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра закончилась со счетом 5:3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче 17 января 2025 года, который состоялся в Нижнекамске. Игра закончилась со счетом 4:2, передает корреспондент URA.RU. Голами из команды «Трактор» отметились Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов, Григорий Дронов, а также Михаил Горюнов-Рольгизер. На 38-й минуте «Нефтехимик» смог сравнять счет — 2:2, однако затем потерял инициативу. Решающие шайбы в ворота соперников «Трактор» отправил на 51-й и 55-й минуте мачта. Это третья победа из четырех матчей, которые «черно-белые» провели на выезде. Уже в понедельник, 20 января, челябинцы начнут домашнюю серию. Как сообщало URA.RU ранее, «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска устроили «перестрелку» в матче 15 января. «Черно-белые» трижды выходили вперед, и трижды сибиряки сравнивали счет. Игра завершилась победой челябинцев. В понедельник, 13 января, «Трактор» в гостях обыграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра закончилась со счетом 5:3. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям