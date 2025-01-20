Заявка на новые тарифы ЖКХ для Екатеринбурга ушла в Москву

20 января 2025 в 22:27 Размер текста - 17 +

Резкого скачка цен не будет, уверяют чиновники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минэнерго России рассматривает заявку Екатеринбурга на переход в новую ценовую зону по теплу. Об этом URA.RU рассказал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в своем первом после отставки интервью. «В Минэнерго РФ в декабре была направлена заявка. Рассмотреть ее должны в течение трех месяцев. Если вопросов не будет, схема заработает не ранее, чем с 1 июля», — поделился Смирнов. Речь идет о так называемой альткотельной. Суть в том, что теплоснабжающие организации поднимут тариф, приблизив его к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы. Во второй половине 2025 года размер индексации тарифов в Свердловской области для большинства муниципалитетов ограничен 13%. Новость по теме Команда Вексельберга добилась ЖКХ-революции в Екатеринбурге: как это отразится на горожанах Если энергетикам нужно будет поднять тарифы выше этой нормы, разницу компенсирует государство, говорил ранее URA.RU вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. А взамен энергетики должны будут инвестировать в ремонт до 100 километров сетей ежегодно. Переговоры между чиновниками и заинтересованным бизнесом — прежде всего ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — шли несколько лет. «В случае непредоставления услуги или предоставления услуги более низкого качества [для энергетиков] предусматривается огромные штрафные санкции. И это механизм интересный. Могу сразу сказать, потому что тоже читал, что в разы повысятся тарифы… Во-первых, схема, которая действует, она вообще в стране не допускает резкого скачка тарифов. ФАС утверждает предельный индекс роста тарифа на территории субъекта, а губернатор на территории каждого муниципалитета. Во-вторых, все прекрасно понимают, что резкий рост тарифов не приведет к увеличению сбора. Число жителей, которые смогут оплачивать, будет меньше просто», — на пальцах попытался объяснить Смирнов (этот фрагмент в интервью не вошел). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минэнерго России рассматривает заявку Екатеринбурга на переход в новую ценовую зону по теплу. Об этом URA.RU рассказал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в своем первом после отставки интервью. «В Минэнерго РФ в декабре была направлена заявка. Рассмотреть ее должны в течение трех месяцев. Если вопросов не будет, схема заработает не ранее, чем с 1 июля», — поделился Смирнов. Речь идет о так называемой альткотельной. Суть в том, что теплоснабжающие организации поднимут тариф, приблизив его к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы. Во второй половине 2025 года размер индексации тарифов в Свердловской области для большинства муниципалитетов ограничен 13%. Если энергетикам нужно будет поднять тарифы выше этой нормы, разницу компенсирует государство, говорил ранее URA.RU вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. А взамен энергетики должны будут инвестировать в ремонт до 100 километров сетей ежегодно. Переговоры между чиновниками и заинтересованным бизнесом — прежде всего ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — шли несколько лет. «В случае непредоставления услуги или предоставления услуги более низкого качества [для энергетиков] предусматривается огромные штрафные санкции. И это механизм интересный. Могу сразу сказать, потому что тоже читал, что в разы повысятся тарифы… Во-первых, схема, которая действует, она вообще в стране не допускает резкого скачка тарифов. ФАС утверждает предельный индекс роста тарифа на территории субъекта, а губернатор на территории каждого муниципалитета. Во-вторых, все прекрасно понимают, что резкий рост тарифов не приведет к увеличению сбора. Число жителей, которые смогут оплачивать, будет меньше просто», — на пальцах попытался объяснить Смирнов (этот фрагмент в интервью не вошел).